Oggi alle 15:20 circa su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata della soap opera Il Segreto. Stando alle anticipazioni, la bottegaia Dolores sarà impaziente di poter vedere per la prima volta la nipote. Purtroppo però Marcela Del Molino e Consuelo le daranno una brutta notizia, infatti riporteranno che Gracia ha deciso di posticipare la partenza e il conseguente rientro a Puente Viejo

Gracia torna a Puente Viejo senza avvertire la suocera

Dolores è diventata nonna, poiché il figlio Hipolito e la moglie Gracia hanno avuto una bambina.

L'anziana donna, però, finora non ha potuto vedere la neonata, giacché la nuora non è rientrata a Puente Viejo. Gracia, infatti, ha deciso di trascorrere gli ultimi mesi della gravidanza in Svizzera dai suoi genitori, e dopo il parto non ha ancora intrapreso il viaggio di ritorno verso la Spagna.

La bottegaia sarà ansiosa di poter finalmente abbracciare la piccola Belen e di poterla mostrare ai suoi concittadini per vantarsi della nipotina.

Per l'occasione Dolores organizzerà tutto fin nei minimi particolari, compreso il battesimo della bambina. Tuttavia Consuelo e Marcela, stanche di tenerle nascosta la verità, la informeranno del fatto che la nuora ha deciso di rinviare la partenza.

L'impazienza della commerciante nel poter abbracciare al più presto la nipote darà vita ad una serie di scene divertenti. Ricordiamo che Dolores ha anche provato a scegliere il nome della bambina, ma alla fine Gracia ha preferito chiamarla Belen.

La moglie di Hipolito tornerà a sorpresa a Puente Viejo senza avvisare la suocera del suo arrivo. E così, tutto ad un tratto, la bottegaia si ritroverà con una bimba tra le braccia senza rendersi conto che si tratta proprio dell'amata nipotina.

Isaac lascia Puente Viejo con una scusa per trovare l'amante di Antolina

Isaac, d'accordo con l'amata Elsa, farà in modo di partire da Puente Viejo con una scusa per raggiungere la cittadina in cui Antolina Ramos avrebbe incontrato e conosciuto il suo amante.

Il piano avrà proprio nella Laguna il suo punto-chiave, poiché quest'ultima riuscirà ad ottenere dal dottor Zabaleta delle informazioni utili per rintracciare l'uomo. L''indizio principale sarà quello relativo ad una misteriosa malattia di cui soffrirebbe il misterioso personaggio.

Nel frattempo, la spiacevole vicenda che si è abbattuta su Adela non passerà sotto silenzio. Quando l'insegnante comunicherà di aver deciso di lasciare la scuola, gran parte degli abitanti del paesino iberico scenderà in piazza per protestare e per fare in modo che la donna possa continuare a lavorare come docente.

A sorpresa, tra i manifestanti ci sarà anche Francisca Montenegro.

Infine un passaggio su una storyline che si svilupperà nelle prossime puntate: Carmelo chiederà a Meliton di avviare delle indagini su Severo Santacruz, e ben presto emergerà la verità sul latifondista.