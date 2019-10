Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda sabato 19 ottobre e domenica 20 ottobre ci saranno numerose novità e colpi di scena. In particolare, Prudencio Ortega dimostrerà di essersi preso una cotta per Lola. Mentre la popolazione di Puente Viejo criticherà aspramente la decisione di Isaac ed Elsa di andare a vivere insieme. I due ragazzi, dopo essersi liberati di Antolina Ramos, decideranno di gettarsi il passato alle spalle ed iniziare una nuova vita insieme.

Intanto, alla Casona, Donna Francisca Montenegro appoggerà la causa dell'associazione delle donne e si mostrerà molto solidale con la sua figlioccia Maria Castaneda. Proprio quest'ultima deciderà di mantenere Il Segreto sulla partecipazione della moglie di Raimundo alla prossima riunione. Poco dopo, tutte le donne dell'associazione scopriranno con grande sorpresa che la prima persona ad intervenire sarà proprio la Montenegro.

Invece, all'ex enoteca di Fe, Lola andrà ad annullare l'ordine di vino fatto per il suo matrimonio a Prudencio, però non darà nessuna spiegazione a quest'ultimo. Infatti, il fratello di Saul avrà molte perplessità per quanto appena fatto dalla nuova arrivata e cercherà di scoprire il motivo di questo gesto.

La popolazione di Puente Viejo contro la Laguna e il Guerrero

Elsa Laguna ed Isaac Guerrero, dopo aver smascherato tutte le menzogne della perfida biondina, andranno ad abitare insieme, nonostante il carpentiere sia ancora formalmente sposato con la Ramos.

Proprio per questo motivo, gli abitanti del paesino spagnolo saranno molto perplessi e contrariati dalle scelta dei due giovani e avranno opinioni contrapposte riguardo al loro amore proibito. Però, il marito dell'ex ancella e l'ex fidanzata del dottor Alvaro non daranno nessun peso a tutti questi pettegolezzi e vivranno la loro storia d'amore alla luce del sole.

Però questa felicità durerà poco, perché Don Berengario dirà ad Elsa ed Isaac che Juanote, l'amante dell'ex ancella, è morto a seguito di una malattia.

Nel frattempo, la matrigna della Castaneda terrà il discorso all'associazione per le donne e susciterà molti consensi tra le presenti. Però ci saranno anche donne che saranno molto infastidite da questo intervento, tra cui la maestra Adela e la giornalista Irene, le rispettive mogli di Carmelo e Severo. Il motivo è che le due donne non crederanno per niente a questo cambiamento della Montenegro. Invece, Prudencio indagherà sull'astio sorto tra donna Francisca il Santacruz, ma non riuscirà ad avere nessuna risposta.

Infine, l'Ortega corteggerà Lola ma senza nessun risultato. Per scoprire come proseguiranno le vicende del paesino immaginario di Puente Viejo, non resta che aspettare la messa in onda di oggi pomeriggio e domenica 20 ottobre.