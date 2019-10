Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno dal 4 al 10 novembre, Elsa Laguna farà ritorno a Puente Viejo. Infatti, grazie agli sforzi di Isaac Guerrero e Matias Castaneda, la donna uscirà di prigione e farà ritorno in paese. Ma non è tutto, perché durante il matrimonio tra Fernando Mesia e Maria Elena scoppierà una bomba e la sposa perderà la vita. Invece, Matias rimarrà gravemente ferito e Maria Castaneda rimarrà paralizzata.

Elsa sarà ancora molto scossa per la sua esperienza in carcere

Di fronte allo stupore del marito di Marcela per la partenza improvvisa di Antolina Ramos, il carpentiere rivelerà all'amico di aver ricattato la donna per farla andare via. Intanto, Prudencio Ortega dirà ad Irene che ha ritardato la data del rimborso del prestito per suo marito Severo. In questo modo, la giornalista e suo marito non sono costretti a lasciare la loro abitazione.

Nel frattempo, la Laguna continuerà a dire a tutti di stare bene, ma in realtà la ragazza sarà ancora molto scossa e traumatizzata per la terribile esperienza che ha dovuto vivere in carcere. Infatti, Consuelo andrà da Isaac per informarlo del problema di Elsa. Però quest'ultima continuerà a nascondere dei segreti al Guerrero.

Più tardi, il fratello di Saul Ortega si renderà conto che Marchena ha qualcosa di strano.

Quest'ultimo dirà a Prudencio della sua imminente partenza. L'Ortega sarà molto rammaricato da questa notizia ma augurerà lo stesso buona fortuna a Marchena. Nel frattempo, Lola chiederà a Prudencio di essere assunta alla locanda in quanto è completamente senza soldi. L'uomo accetterà, ma le cose tra i due non andranno per niente bene.

Maria Elena morirà durante il suo matrimonio con Fernando Mesia

A Puente Viejo si svolgerà il matrimonio tra Fernando Mesia e Maria Elena.

La sposa arriverà accompagnata da Raimundo Ulloa e la cerimonia si svolgerà nel migliore dei modi. Però durante il taglio della torta esploderà una bomba e si scatenerà il caos tra gli invitati alla cerimonia. L'esplosione causerà numerosi feriti e anche una vittima, cioè la giovane sposa Maria Elena.

Subito interverrà il dottor Zabaleta a soccorrere Maria e Matias Castaneda che saranno gravemente feriti, mentre per la sposa non ci sarà nulla da fare.

Intanto, Fernando chiederà che vengano trovati i colpevoli di quanto accaduto. Severo ipotizzerà che gli artigiani potrebbero essere i colpevoli di quest'attacco. Poco dopo ci sarà la sepoltura della giovane.

In tutto questo, la Laguna lascerà improvvisamente Isaac e andrà via, mentre le condizioni di Matias peggioreranno sempre di più dopo l'esplosione. Infatti, il marito di Marcela potrebbe perdere la vista ed è a rischio anche la sua vita.

Maria invece sarà fuori pericolo ma rimarrà paralizzata dopo l'esplosione.