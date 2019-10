Le anticipazioni relative alle prossime puntate de Il Segreto narrano colpi di scena all'apparenza imperdibili. Elsa continuerà la sua permanenza in prigione e la situazione peggiorerà sempre di più. Antolina, gelosissima di lei, deciderà di assoldare la sua compagna di cella Rufina per farla picchiare. In seguito al pestaggio, però, la Laguna apprenderà di avere una gravissima malattia al cuore. Nel frattempo, Isaac farà il possibile per cercare di salvare la sua donna e minaccerà Antolina di rivelare a tutti la verità sulla morte di Jesus.

Il suo scopo, infatti, sarà quello di costringere la sua ex a ritirare la denuncia. Nel frattempo, il mercato del riso crollerà e Francisca verrà accusata di essere l'artefice.

Il Segreto puntate prossima settimana: Isaac minaccia Antolina

La puntata di domenica de Il Segreto comincerà con Saverio il quale accuserà pesantemente Francisca del problema che si sta avendo con il riso. Mauricio e Carmelo faranno di tutto per sedare la situazione.

In seguito si vedrà che Antolina si recherà da Rufina, la compagna di cella di Elsa, e l'assolderà allo scopo di pestare la Laguna. La donna non se lo farà ripetere due volte ed asseconderà questa richiesta. Elsa, così, verrà pesantemente picchiata e verrà ritrovata priva di sensi. La maggior parte dei presenti crederanno che sia passata a miglior vita ma, per fortuna, non sarà così. Il dottor Zabaleta riuscirà a salvarla.

Saverio, intanto, si troverà nei guai dal momento che non sarà più in grado di saldare il debito che ha con Prudencio. Isaac, dal canto suo, continuerà a fare di tutto per salvare la sua amata. L'uomo andrà da Antolina e la esorterà a ritirare la denuncia. La donna, però, si rifiuterà e a quel punto il falegname opterà per le maniere forti e la minaccerà. L'uomo, infatti, le dirà di rivelare tutto sulla morte di Jesus.

Elsa, dopo il pestaggio, scopre di avere una gravissima malattia

L'unica persona ad essere felice all'interno della soap opera Il Segreto sarà Fernando. Quest'ultimo, infatti, chiederà alla sua donna Maria Elena di sposarlo. La donna accetterà ben volentieri. Elsa, intanto, continuerà a stare in carcere. A seguito delle percosse subite si sottoporrà a dei controlli medici. Il dottor Zabaleta, però, farà una scoperta inaspettata.

La Laguna, infatti, è affetta da una gravissima malattia cardiaca. La notizia, ovviamente, lascerà spiazzata la giovane che, tuttavia, non dirà nulla al suo amato. Francisca, invece, chiederà a Prudencio di esortare Saverio a saldare il suo debito. L'uomo, però, non vorrà metterlo in difficoltà. Pertanto, con l'aiuto di Saul, Saverio riuscirà ad avere una proroga.