Gli spoiler de Il Segreto sulle puntate trasmesse da domenica 20 a venerdì 25 ottobre dalle ore 16.10 su Canale 5, rivelano che Fernando Mesia tornerà a Puente Viejo accompagnato dalla nuova fidanzata Maria Elena Casado De Brey. Elsa Laguna, invece, passerà dei brutti momenti in carcere a causa di Antolina Ramos, disposta a tutto pur di vendicarsi di lei.

Il Segreto: puntate 21-25 ottobre

Fine ottobre sarà un periodo particolarmente ricco di colpi di scena per gli amanti delle vicende ambientate a Puente Viejo.

Le anticipazioni de Il Segreto sulle puntate in programma da domenica 20 a venerdì 25 ottobre su Canale 5, rivelano che Francisca parteciperà alla riunione dell'associazione femministe ideata da Adela e Irene. Qui la Montenegro sarà protagonista di un discorso che susciterà l'interesse di tutte le partecipanti. Nel frattempo la tensione tra Carmelo e Severo salirà alle stelle. La loro amicizia, infatti, sarà messa a repentaglio da alcuni problemi.

Fernando fidanzato con Maria Elena

La Campuzano e la signora Leal saranno molto dispiaciute per quello che sta accadendo ai loro mariti. Per questo motivo, saranno pronte ad intervenire per aiutare il Santacruz e il Sindaco a fare pace. Per Prudencio, invece, inizierà un periodo caratterizzato da alcuni grattacapi. In particolare, l'Ortega sarà minacciato da Pablo Armeno, un pericoloso usuraio. Intanto a Puente Viejo giungerà un personaggio inquietante: Fernando. Qui il Mesia presenterà Maria Elena come la sua nuova fidanzata.

Francisca non si fida del Mesia

Negli appuntamenti de Il Segreto in onda la prossima settimana (20-25 ottobre), la Montenegro non si fiderà affatto del ritorno del Mesia a Puente Viejo. La matrona, infatti, sarà certa che dietro il suo ritorno si nasconda qualcosa di terribile. A tal proposito, Francisca temerà che abbia in mente uno dei suoi diabolici piani, tanto da decidere di affrontarlo a quattrocchi. Qui Fernando assicurerà di essere completamente cambiato grazie all'amare di Maria Elena.

Elsa finisce in carcere a causa di Antolina

Antolina (Maria Lima), invece, ritornerà a casa per denunciare Elsa (Alejandra Meco) di adulterio. Per tale ragione, la figlia di Amancio finirà in carcere. Matias Castaneda (Ivan Montes), a questo punto, chiederà aiuto ad un avvocato che purtroppo nutrirà poche speranze di poterla salvare. Dall'altro canto, Isaac si scontrerà con la Ramos, implorandola di levare la denuncia nei confronti della sua rivale.

La Laguna maltrattata da Rufina

In carcere, la Laguna riceverà delle terribile sevizie da parte di una compagna di cella. I fan scopriranno che Rufina è stata assoldata dalla furba biondina per vendicarsi della sua rivale. Purtroppo la donna non riuscirà a confessare tutta la verità al Guerrero e a Consuelo per non farli soffrire. Infine Mauricio deciderà di aiutare Prudencio per salvarlo da una situazione molto spiacevole.