Il 20 ottobre comincerà una nuova settimana con la soap opera spagnola 'Il Segreto' che, dal 2013, entra nelle case degli italiani. Le anticipazioni delle puntate che arrivano fino a venerdì 26 ottobre si soffermano sul comportamento di Francisca. Quest'ultima deciderà di prendere parte alle riunioni che vedono la sola presenza delle donne e tale scelta lascerà di stucco alcune persone, come Adela e Irene.

Quest'ultime rimarranno sorprese dai discorsi fatti dalla Montenegro, mentre Severo vorrà evitare che si venga a sapere della sua richiesta di denaro a Prudencio. Il Santacruz avrà bisogno del denaro per poter svolgere i lavori nei suoi terreni, ma tale situazione porterà a dei contrasti nell'amicizia con Carmelo che ricopre il ruolo di sindaco.

Francisca consegna a Maria una lettera falsa di Roberto

Gracia, dopo un periodo di assenza, farà ritorno nel paese di Puente Viejo.

Non termineranno i piani di Francisca, e la matrona consegnerà a Maria una lettera falsa nella quale Roberto le spiega il motivo per il quale ha deciso di andarsene dal paese. La Castaneda sarà scossa da questa situazione e, in cerca di riflessione, si reca nella piazza dove avrà un incontro con Fernando.

Una ragazza si presenterà nella locanda di Matias e Marcela sorprendendo i due proprietari. Si tratta di Maria Elena Casado De Brey, nota per essere una donna molto ricca ed è l'attuale fidanzata di Fernando.

Prudencio attraverserà un momento complicato dopo aver ricevuto la visita di un usuraio, il cui nome è Pablo Armero che gli farà notare i rischi se non si adeguerà alle regole. La compagna di Francisca si recherà alla villa con l'intento di fare la conoscenza della matrona, ma la Montenegro non sarà contenta del ritorno del Mesia.

L'arresto della Laguna da parte del sergente Cifuentes

La moglie di Raimundo (Ramon Ibarra) crederà che l'uomo sia ritornato in paese per portare avanti un piano molto pericoloso, ma Fernando spiegherà di essere cambiato grazie alla relazione con la Casado De Brey.

Isaac sarà contento di iniziare una nuova vita con Elsa, ma gli ostacoli saranno dietro l'angolo in quanto Antolina troverà il modo per mettere nei guai la rivale.

La bionda denuncerà la Laguna dalla Guardia Civile, accusandola di adulterio. Il commissario Cifuentes sarà costretto a procedere con l'arresto di Elsa che affronterà un periodo buio della sua vita, in quanto verrà picchiata dalla compagna di cella.

Isaac cercherà di aiutare la donna amata e chiederà sostegno a Matias (Ivan Montes). Fernando e Maria Elena verranno ospitati nella villa della Montenegro, dove stringeranno amicizia con i figli di Maria e Gonzalo. Il Mesia confiderà di voler sposare la fidanzata con la quale ha trovato la giusta stabilità, mentre Severo avrà intenzione di risolvere i problemi economici. Il Santacruz comincerà a pensare che, dietro il suo disastro economico ci sia lo zampino della Montenegro.