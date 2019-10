È in arrivo un colpo di scena del tutto inaspettato, nei nuovi appuntamenti italiani della telenovela Il Segreto. La diabolica Antolina Ramos (Maria Lima) dopo essersi data alla fuga per via di un vile ricatto del marito Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) ritornerà a Puente Viejo in una versione diversa. L’ex ancella oltre a far credere a tutti gli abitanti di provare compassione per il pessimo stato di salute di Elsa Laguna (Alejandra Meco), farà una generosa offerta indirizzata alla stessa.

La malefica donna offrirà al carpentiere 1.200 pesetas, precisamente i risparmi che gli ha fatto sparire quando lasciò la città, per consentire alla sua rivale di pagare una costosa e difficile operazione che potrebbe salvargli la vita. Antolina preciserà al migliore amico di Matias che pur non considerando Elsa una santa, la salute viene prima di tutto.

La Laguna rinuncia al carpentiere, il Guerrero apprende la malattia della sua amata

Arrivano delle anticipazioni molto clamorose, riguardanti ciò che succederà nelle prossime puntate italiane.

La malvagia Antolina dopo essere stata smascherata da Juanote e ricattata dal marito Isaac, farà perdere le sue tracce. Purtroppo la Ramos non appena saranno trascorsi alcuni giorni dalla sua assenza, tornerà a farsi viva. L’ex ancella prima di fuggire però si adeguerà alla volontà del Guerrero ritirando la denuncia di adulterio presentata in commissariato contro la Laguna. Quest’ultima nonostante verrà scagionata non potrà fare dei salti di gioia, poiché apprenderà tramite il dottor Zabaleta di poter perdere la vita a causa di una strana malattia al cuore.

Elsa dopo aver ricevuto la terribile diagnosi, inizialmente deciderà di porre fine alla relazione con Isaac con l’intento di proteggerlo, ovvero per non farlo soffrire per lei, ma successivamente sceglierà di essere sincera. Il carpentiere apprenderà quindi qual è il vero motivo che ha portato la sua amata ad allontanarsi da lui, visto che scoprirà che è gravemente malata. A questo punto i due innamorati incontreranno lo storico medico di Puente Viejo insieme, per chiedergli se esiste una cura.

Antolina disposta a restituire ad Isaac i soldi che gli ha sottratto

Zabaleta farà sapere ad Elsa che potrà guarire soltanto se si sottoporrà ad una costosa operazione che consiste nel pagare ben 4000 pesetas. Matias e Marcela non appena verranno messi al corrente della novità, sapendo che i loro amici non hanno il denaro necessario, organizzeranno una colletta con tutti gli abitanti del paese per aiutarli.

I Castaneda purtroppo non riusciranno a raccogliere nemmeno la metà della cifra utile per consentire alla Laguna di farsi operare. La Del Molino dopo essersi ricordata che la defunta Mariana fece una comparsa da attrice in una pellicola cinematografica, chiederà ad Adela e Carmelo il permesso per poter proiettare un film nella piazza del quartiere. Inoltre la locandiera vorrà vendere cibo e bevande durante l’evento sempre per racimolare denaro per Elsa ed Isaac.

Nonostante gli sforzi, la coppia sarà in tutto in possesso di 2000 pesetas. Proprio quando la Laguna e il Guerrero crederanno di non avere nessuna chance, busserà alla loro porta Antolina. Quest’ultima nel capitolo numero 2.085 riapparirà in città e fingerà di essere dispiaciuta per il malessere della sua rivale. La Ramos addirittura si dirà disposta a restituire a suo marito il denaro che gli ha sottratto prima di darsi alla fuga. Isaac anche se saprà che se accetterà l’offerta della sua perfida moglie, lui e la Laguna dovranno raccogliere soltanto 800 pesetas, avrà il timore che la donna stia architettato uno dei suoi malefici stratagemmi.