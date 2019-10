Il Segreto ritornerà finalmente con le puntate serali. Infatti, Mediaset dopo la lunga sospensione, ha deciso di reintegrare gli appuntamenti con la prima soap opera di Aurora Guerra rendendo felici i telespettatori appassionati alle vicende che riguardano i personaggi di Puente Viejo. La telenovela sarà in programma già da domenica e, rimanendo alle anticipazioni possiamo già rivelare che vedremo svariati colpi di scena.

Nei dettagli, Antolina proseguirà nella sua vendetta contro Elsa Laguna mentre Severo Santacruz avrà una discussione molto accesa con Francisca Montenegro, da sempre sua acerrima nemica.

Il Segreto torna in prima serata alle 21:20

Da alcuni mesi Il Segreto era stato rimosso dalla programmazione serale, questa novità non era stata presa bene dagli spettatori. Da ieri però Mediaset ha scelto di reintegrare ufficialmente le puntate della soap, che andranno in onda già a partire da domenica 27 ottobre 2019 su Rete 4 alle ore 21:20 circa.

Invece, non è prevista la puntata di Una Vita, in quanto sembra confermata sempre per il martedì. Ovviamente ciò non andrà a interrompere gli appuntamenti pomeridiani di ogni giorno con il day-time su Canale 5. Il Biscione ha fatto un bel po' di modifiche nel palinsesto di Canale 5 e Rete 4, infatti la trasmissione di Live-Non è la D'Urso è stata collocata al lunedì, mentre per lasciare posto alla telenovela iberica è stato cancellato un film di Jennifer Lopez 'Il ragazzo della porta accanto'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Una volta giunta al termine la puntata de Il Segreto ci sarà il programma di 'Stasera Italia' condotto da Barbara Palombelli che parlerà delle elezioni regionali dell'Umbria.

Elsa picchiata in prigione

Le anticipazioni riguardanti la puntata de Il Segreto (in programma domenica 27), rivelano che Rufina pagata da Antolina continuerà a picchiare duramente la Laguna in carcere. Quest'ultima infatti, dopo aver subito duri colpi dalla sua compagna di cella verrà trasportata immediatamente in infermeria: qui sarà visitata dal dottor Zabaleta e in seguito ricoverata.

Intanto alla Villa Francisca riceverà la visita furiosa di Severo. I due nemici avranno un faccia a faccia molto pesante, tant'è che il Santacruz farà delle accuse gravissime contro la Montenegro. Fortunatamente a riportare la calma arriveranno Carmelo e Mauricio, tuttavia Severo continuerà a insinuare che Francisca è l'unica responsabile del suo fallimento aziendale. Per chi non avrà modo seguire la puntata in tv potrà rivederla in replica streaming online accedendo attraverso il sito Mediaset Play, di cui è scaricabile anche un'applicazione gratuita per tablet e cellulari dove rivedere tutte le Serie TV preferite.