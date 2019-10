Tornano le anticipazioni giornaliere della soap iberica Il Segreto, riguardanti in particolare ciò che andrà in onda nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre su Canale 5.

A Puente Viejo continuano a tenere banco le vicende legate ad Elsa, Isaac e Antolina, con quest'ultima che è arrivata addirittura a pagare una detenuta affinchè facesse del male alla Laguna. La ragazza si ritroverà quindi nell'infermeria del carcere, dove il dottor Zabaleta scoprirà che la giovane è affetta da una grave malattia.

Isaac nel frattempo, dopo aver litigato pesantemente con la moglie, verrà raggiunto alla locanda dal sergente Cifuentes, il quale cercherà di farlo ragionare, impedendogli di commettere qualche sciocchezza pur di liberare Elsa.

Il segreto, anticipazioni: Isaac disperato per Elsa

Continuano i colpi di scena nella soap ideata da Aurora Guerra e che vedremo in onda anche nel pomeriggio del 31 ottobre, nel consueto orario delle 16.10.

Elsa come sappiamo, si trova in carcere accusata di adulterio, ma per lei le brutte notizie non saranno finite. Il dottor Zabaleta, dopo averla medicata a seguito del pestaggio subito, scoprirà che la Laguna è affetta da una grave malattia e che la potrebbe portare alla morte.

Isaac intanto, dopo il furioso litigio avuto con Antolina nel bel mezzo della piazza del paese, sarà disperato per non essere ancora riuscito a far scarcerare la sua amata e si rifugierà alla locanda.

Spoiler puntata del 31 ottobre: Cifuentes cerca di calmare il Guerrero

Il sergente Cifuentes, stando agli spoiler, raggiungerà il carpentiere alla locanda e lo inviterà a mantenere la calma e a non commettere delle sciocchezze nel disperato tentativo di far uscire di prigione la Laguna. Intanto a Puente Viejo si prospetta un nuovo matrimonio. Maria Elena infatti, accetterà di diventare la moglie di Fernando.

Isaac sarà sempre più scosso da quanto accaduto ad Elsa in carcere, mentre Antolina continuerà a fingersi una vittima e a rispedire al mittente tutte le accuse, compreso il fatto di essere complice di Rufina nel pestaggio della Laguna.

Isaac sarà però ancora all'oscuro della terribile notizia ricevuta da Elsa e riguardante la sua salute. Come reagirà il carpentiere una volta scoperto che potrebbe perdere la sua amata a causa di una grave malattia?

Questo e molto altro nel nuovo episodio de Il segreto che terrà compagnia ai numerosissimi fan della soap iberica il prossimo 31 ottobre a partire dalle 16:10 su Canale 5. Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset Play, è possibile rivedere gli episodi già andati in onda, unitamente a numerose clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.