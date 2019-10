La rivalità tra due storici personaggi della soap opera Il Segreto, nei nuovi appuntamenti italiani che andranno in onda a novembre 2019 avrà delle drastiche conseguenze. Dopo il decesso di Maria Elena Casado de Brey e della maestra Adela Arellano, a rischiare la vita sarà il capomastro Mauricio Godoy (Mario Zorrilla). Quest’ultimo verrà ferito gravemente da Carmelo Leal (Raul Pena) al posto della sua padrona Francisca Montenegro (Maria Bouzas).

Nello specifico il sindaco di Puente Viejo completamente fuori di sé per essere rimasto vedovo per la seconda volta, si vendicherà tentando di uccidere la moglie di Raimundo Ulloa. La darklady quindi la passerà liscia, poiché precisamente nel capitolo numero 2.097 a rimetterci al suo posto sarà il suo fedele braccio destro dopo aver visto un cecchino in lontananza disposto a porre fine alla sua esistenza.

Francisca sospetta di Severo, la morte di Adela

Nelle puntate in programma sulla rete ammiraglia Mediaset il mese prossimo, Francisca sarà convinta che a far esplodere una bomba nella sua villa durante le nozze di Fernando e Maria Elena sia stato Severo. Ad avere la peggio durante il lieto evento sarà proprio la neo sposa, mentre Maria Castaneda rimarrà paralizzata su una sedia a rotelle per le gravi lesioni riportate.

A questo punto la Montenegro scatenerà la sua ira, ordinando al suo fidato capomastro Mauricio di manomettere la vettura su cui saliranno Adela e Irene per andare ad acquistare un regalo per la sua figlioccia. Nonostante il Godoy non porti al termine l’incarico della sua padrona, durante il sopracitato viaggio a cui non prenderà parte il piccolo Carmelito, l’automobile uscirà fuori strada. La Arellano e la giornalista avranno un incidente stradale: a perdere la vita sarà soltanto la maestra, visto che la moglie del Santacruz si salverà.

A seguito del funerale, Carmelo farà partire delle indagini da parte delle forze dell’ordine per scoprire quale sia stata la causa che ha scatenato la sciagura.

La vendetta di Carmelo, Mauricio ferito per proteggere la Montenegro

Il sindaco di Puente Viejo per avere delle risposte, chiederà ad un meccanico di fare degli accurati controlli sulla vettura che ha causato il decesso della sua amata. Non appena verrà a conoscenza che il motore del veicolo era stato sabotato, il Leal perderà le staffe al tal punto da rendersi protagonista di una pazzia.

Il vedovo di Adela dopo aver convinto Severo a non stargli troppo addosso per tenerlo sotto controllo, darà inizio alla sua vendetta. Il primo cittadino dopo essersi armato di fucile tenterà di uccidere Francisca, quando la sorprenderà in compagnia di Mauricio e Raimundo. Per fortuna la darklady scamperà alla morte, per merito dell’intervento provvidenziale del suo capomastro. In particolare il Godoy proteggerà la sua padrona facendole da scudo con il suo corpo, e ricevendo una pallottola in pieno petto.

Carmelo non ci penserà due volte a darsela a gambe levate, nel momento in cui vedrà Mauricio perdere i sensi. Successivamente la situazione si complicherà, quando il Santacruz sarà consapevole che la Arellano sia passata a miglior vita per il fatto che lui e Francisca sono tornati a farsi la guerra. Mentre il Leal dopo l’accaduto si sfogherà con il suo amico Severo, Raimundo rassicurerà la moglie quando capirà che è intenzionata a farla pagare al sindaco.