I protagonisti della famosa telenovela di origini spagnole Il Segreto, continuano a regalare forti emozioni e colpi di scena al pubblico. Elsa Laguna (Alejandra Meco) affronterà dei momenti veramente difficili nei nuovi episodi italiani, molto probabilmente in programma nelle prossime settimane. La rivale di Antolina in procinto di morire, troverà finalmente il coraggio per confessare la sua malattia ad Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami).

Precisamente nel capitolo numero 2.081, la sorella del defunto Jesus farà rimanere senza parole il carpentiere, rivelandogli di soffrire di una patologia cardiaca strana e incurabile che potrebbe condurla alla morte.

Rufina tortura Elsa, Antolina fa scagionare la sua rivale

Si preannunciano abbastanza movimentate, le trame delle nuove puntate italiane della soap opera nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra.

Gli spoiler anticipano che Elsa proprio quando vivrà la sua storia d’amore con Isaac alla luce del sole, finirà in prigione con l’accusa di adulterio sporta da Antolina. La Laguna subirà le peggiori delle torture dalla compagna di cella Rufina, al punto che verrà ritrovata in fin di vita. A questo punto la sorella del defunto Jesus verrà soccorsa dal dottor Zabaleta che le comunicherà che potrebbe morire tra pochi mesi, a causa di una grave malattia al cuore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

In preda allo sconforto totale, la rivale della Ramos preferirà non mettere al corrente il Guerrero delle sue critiche condizioni di salute, quando tornerà in libertà. A far scagionare Elsa, sarà proprio il carpentiere che costringerà Antolina a ritirare la denuncia contro la sua amata, se non vorrà essere arrestata per l’omicidio di Jesus.

Isaac apprende che la sua amata è malata, il carpentiere e la Laguna in viaggio

La Laguna dopo essere tornata a vivere con Isaac, decisa a non vederlo soffrire per lei, senza dargli nessuna delucidazione gli dirà di aver scelto di porre la parola fine alla loro peccaminosa relazione.

Il falegname non si rassegnerà per niente, infatti convincerà la Laguna a rimanere sotto il suo stesso tetto fino a quando non si riprenderà del tutto. Elsa con il passare dei giorni non riuscirà più a mentire, visto che con il volto pieno di lacrime comunicherà al Guerrero di aver appreso da Zabaleta di avere una malattia incurabile. Il migliore amico di Matias, pur sapendo di poter perdere la sua dolce metà, deciderà di rimanere al suo fianco.

I due innamorati quindi si prometteranno di lottare insieme. Successivamente il dottor Zabaleta visiterà di nuovo la Laguna, e le darà una speranza dicendole che un dottore olandese potrebbe curare la sua infermità. A questo punto Elsa e Isaac si metteranno subito in viaggio per incontrare lo specialista indicato dallo storico medico di Puente Viejo. Prima di partire però la Laguna sarà onesta anche con Consuelo, rivelandole di essere molto malata.