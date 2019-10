Il perfido Fernando Mesia (Carlos Serrano) protagonista della serie televisiva iberica Il Segreto, nei nuovi episodi italiani farà un gesto clamoroso. Il figlio del defunto Olmo nel capitolo numero 2.068, sorprenderà la sua nuova fiamma Maria Elena Casado De Brey (Patricia Ponce de Leon). L’acerrimo nemico di Gonzalo Castro, di fronte a tutti i membri de la casona, chiederà alla sua fidanzata di diventare sua moglie con una romantica proposta di matrimonio.

Maria fa amicizia con la Casado, il timore di Fernando

Non mancheranno colpi di scena, nei nuovi appuntamenti italiani della soap. Tutto inizierà quando Fernando dopo essersi rifugiato a Madrid, grazie all’avvertimento di Mauricio farà ritorno a Puente Viejo. Il Mesia non sarà da solo, dato che al suo fianco avrà una giovane donna chiamata Maria Elena, che presenterà a tutti gli abitanti come la sua nuova fidanzata.

La new entry, sin da subito, conquisterà la fiducia di Maria Castaneda e riuscirà ad ottenere il consenso di Francisca per alloggiare alla villa con il suo amato. Il figlio del defunto Olmo, dopo aver fatto sapere alla sua ex moglie di aver capito finalmente cos’è l’amore, le farà sapere di aver intenzione di sposare Maria Elena. Fernando, però dirà alla figlioccia della Montenegro di avere il timore di poter essere respinto dalla sua dolce metà a causa degli errori commessi in passato.

Per tale ragione, il Mesia farà un passo indietro e rinuncerà a chiedere la mano alla sua fidanzata, nonostante la madre di Esperanza lo sproni a fare il grande passo.

Fernando si confida con la Castaneda, Maria Elena accetta di sposare il Mesia

Dopo aver riflettuto a lungo, l’acerrimo nemico di Gonzalo sceglierà di rischiare, ovvero di fare una proposta di matrimonio a Maria Elena. La Castaneda continuerà ad essere una confidente per colui che anni prima aveva sposato, visto che gli consiglierà di dichiararsi alla sua amata in un appuntamento romantico.

Il Mesia non seguirà il consiglio della moglie del Castro, dato che sorprenderà la donna che gli ha fatto tornare il sorriso sotto lo sguardo di Francisca e Raimundo. Nel corso di una merenda organizzata a la casona, Fernando si metterà in ginocchio davanti alla Casaso de Brey e con un anello di fidanzamento le dirà di voler convolare a nozze con lei. Maria Elena accetterà subito di diventare la moglie del Mesia, e non solo.

La promessa sposa esigerà che la Castaneda inizi a rivolgersi a lei dandole del tu, precisandole di considerarla una vera amica. Infine Fernando, pur avendo dimostrato in tutti i modi di avere delle intenzioni serie con Maria Elena, essendo consapevole del fatto che la giovane sia benestante, desterà dei sospetti.