Le avventure dello sceneggiato spagnolo Il Segreto non finiscono mai di sorprendere. Nei prossimi appuntamenti italiani, Francisca Montenegro (Maria Bouzas) vorrà vendicarsi di Severo Santacruz (Chico Garcia) a tutti i costi. La moglie di Raimundo Ulloa, convinta che a far esplodere una bomba nella sua villa il giorno del matrimonio di Fernando Mesia e Maria Elena sia stato il padre del piccolo Carmelito, commissionerà l’omicidio dell’uomo.

Nel capitolo numero 2.090 la darklady incontrerà nel suo studio Mauricio per affidargli un nuovo incarico. La madrina di Maria Castaneda ordinerà al Godoy di uccidere il marito di Irene Campuzano, e rimarrà ferma nella sua scelta, anche quando il suo fidato capomastro cercherà di farla desistere dal suo terribile intento.

Fernando perde la moglie Maria Elena, la Montenegro sospetta del Santacruz

I telespettatori italiani nel corso delle prossime settimane di programmazione della soap, assisteranno ad una scena già vista in passato: Francisca e Severo torneranno ad essere due acerrimi nemici.

Tutto inizierà quando quest’ultimo dopo essere caduto in rovina, convinto che la responsabile dei suoi problemi sia la Montenegro darà inizio alla sua vendetta. Il marito di Irene organizzerà un attentato, che a quanto pare avrà luogo durante i festeggiamenti del matrimonio di Fernando Mesia e Maria Elena Casado de Brey. La neo sposa purtroppo perderà la vita sul colpo, invece Maria Castaneda dopo essere entrata in coma riceverà una terribile diagnosi, poiché verrà a conoscenza da Zabaleta di non poter più camminare.

Francisca disperata per la sorte toccata alla sua figlioccia, vorrà fare di tutto per scoprire chi è coinvolto con la catastrofe avvenuta alle nozze di Fernando. Durante varie conversazioni con Mauricio, la Montenegro crederà che Severo potrebbe essersi vendicato di lei per aver fatto fallire la sua azienda. In realtà, il sospetto della darklady non sarà errato, poiché pochi giorni prima del lieto evento fece aumentare il prezzo del riso per impedire all'amico di Carmelo di ridare a Prudencio i 3000 pesetas prestati.

Francisca commissiona l’omicidio di Severo, il marito di Irene nel panico totale

Il marito della Campuzano quindi dopo essere precipitato sul lastrico in modo definitivo, ingaggiò una squadra di uomini artificieri per distruggere con una bomba il magazzino in cui la sua rivale nasconde il riso. A seguito della tragedia avvenuta nel giorno più importante del Mesia, il Santacruz inizierà ad avere il timore di essere caduto in una trappola, in modo da risultare il colpevole della disgrazia.

A questo punto il padre del piccolo Carmelito si servirà della complicità del Leal, con l’intento di dimostrare la sua innocenza qualora dovessero venire alla luce delle prove a suo sfavore. Severo dopo aver trovato delle tracce di sangue nel silo di Francisca, riuscirà a distrarre la guardia civile e non appena entrerà nel magazzino insieme a Carmelo, si accerterà che la donna possiede dei sacchi di riso.

La situazione si complicherà ancora di più, quando la Montenegro pur non potendo denunciare Severo per la mancanza di indizi, ordinerà al suo capomastro di porre fine alla vita dello stesso. Raimundo quando apprenderà le terribili intenzioni della moglie cercherà di farla ragionare, promettendole che sarà lui stesso a farla pagare al marito di Irene se risulterà essere davvero il colpevole di quanto accaduto a sua nipote Maria. Il Santacruz invece, entrerà nel panico totale nel momento in cui verrà a sapere che le autorità hanno trovato un’impronta digitale nei resti degli esplosivi.