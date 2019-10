Secondo le ultime indiscrezioni, le puntate spagnole della soap opera 'Il Segreto' che andranno in onda in Spagna su Antena 3 da lunedì' 28 ottobre a venerdì 1 novembre saranno ricche di novità e colpi di scena. In particolare, gli episodi di questa settimana si concentreranno principalmente sulle intenzioni di Donna Francisca Montenegro di recuperare tutti i suoi averi. L'occasione risulterà a lei molto propizia, nel momento in cui Don Ignacio rivelerà di voler lasciare Puente Viejo per trasferirsi a Bilbao.

Infatti, sarà proprio in questo momento che Francisca insieme alla Marchesa Isabel presenteranno un'allettante proposta per l'acquisizione della villa.

Intanto, il matrimonio tra Matias Castaneda e Marcela Del Molino sarà sempre più in crisi, visto e considerato che il fratellastro di Maria Castaneda continuerà a vedere di nascosto Alicia. Inoltre, nelle puntate che andranno in onda in Spagna questa settimana, ci sarà il decisivo faccia a faccia tra le due donne. Nel frattempo, Raimundo si appresterà a lasciare il piccolo paesino spagnolo per continuare altrove le ricerche di sua moglie.

La Montenegro sarà intenzionata a riprendersi la villa

Come vi abbiamo già anticipato, le puntate in onda su Antena 3 per questa settimana si concentreranno sull'imminente parte di Solozabal. Però questa notizie porterà con sé tantissime conseguenze. Da un lato ci saranno Tomas e Adolfo De Los Visos che saranno desiderosi di scoprire qualche dettaglio in più sulla partenza di Don Ignacio. Invece, dall'altro lato, la villa resterà vuota e sarà pronta a tornare in possesso di Donna Francisca.

Infatti, la cugina di quest'ultima dirà che questo è il momento perfetto per tentare l'acquisizione della villa e la Montenegro già comincerà a pregustare il suo ritorno a casa.

Il Castaneda continuerà a tradire sua moglie

In particolare, Alicia deciderà di andare con grande arroganza nella locanda dei coniugi Castaneda per affrontare la moglie di Matias. Tra le due ci sarà un grande scontro verbale e Marcela accuserà la donna di averle rubato il marito.

Intanto, il Castaneda continuerà ad essere completamente assente dalle vicende di famiglia e progetterà una nuova azione rivoluzionaria e non è tutto. Infatti, l'uomo continuerà a vedersi clandestinamente con Alicia che gli dirà di volersi godere solo il momento senza pensare alle conseguenze. A quel punto, la Del Molino finirà per trovare conforto tra le braccia di Tomas. Infatti, la locandiera racconterà a quest'ultimo tutti i suoi dispiaceri inerenti al tradimento di suo marito.

Infine, Raimundo lascerà Puente Viejo però prima dirà ai suoi nipoti di risolvere le loro divergenze per provare a salvare il loro matrimonio.