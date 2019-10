Lo scorso mese la soap opera Il Segreto ha subito una vera rinnovazione in Spagna. Le trame sono state caratterizzate da un salto temporale di 4 anni, che ha segnato l’uscita di scena di alcuni storici protagonisti e dei nuovi arrivi. Le ultime anticipazioni provenienti dalla penisola iberica sono molto clamorose, perché annunciano il probabile ritorno di una vecchia nemica di Francisca Montenegro (Maria Bouzas).

Il personaggio questione è Eulalia Castro (Charo Zapardiel), la malvagia zia del defunto Salvador Castro. A quanto pare l’anziana donna rimetterà piede a Puente Viejo per farla pagare alla moglie di Raimundo Ulloa dopo quanto accaduto anni prima.

Spoiler spagnoli: Francisca rivela alla marchesa Isabel di fuggire dal suo passato

Gli ultimi spoiler iberici esclusivi forniti dalla rivista SuperTele e riguardanti ciò che succederà nell’episodio 2.180, che verrà trasmesso sull’emittente televisiva Antena 3 martedì 8 ottobre 2019, dicono che Eulalia potrebbe fare ritorno nel quartiere spagnolo per vendicarsi della Montenegro.

Nel frattempo quest’ultima entrerà sempre più in confidenza con la marchesa Isabel Los Visos (Silvia Marsò), cugina di Salvador Castro. Francisca essendo ritornata in paese per riprendersi i suoi possedimenti, farà sapere alla madre di Tomas e Adolfo di aver preso le distanze dal marito Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra) per scappare dal suo passato. Le inaspettate parole pronunciate dalla storica darklady fanno proprio intuire che siano riferite alla terribile Eulalia Castro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Per finire è bene sottolineare ai lettori che avranno modo di vedere queste puntate arrivate alla dodicesima stagione soltanto tra circa sei mesi, per via della differenza di messa in onda nostrana e spagnola.

Riassunto terza e quarta stagione: Eulalia internata in manicomio

Come ben ricorderanno i telespettatori della telenovela tra la terza e la quarta stagione, Eulalia Castro fece la sua ultima comparsa, precisamente nel capitolo numero 1.422.

L’anziana donna giunse a Puente Viejo per vendicarsi di Francisca Montenegro. Per riuscire nel suo intento la zia di Salvador divenne una pericolosa alleata di Cristobal Garrigues (Carlos De Austria) figlio illegittimo di suo nipote. Con il passare delle puntate la situazione prese una brutta piega, dal momento che la nemica della Montenegro si rese conto di aver sbagliato ad allearsi con Cristobal.

Eulalia si schierò dalla parte della sua rivale proprio quando fu segretata e maltrattata dal figliastro. L’anziana donna dopo aver messo in salvo Francisca, fu internata in manicomio e perse il senno della ragione a causa del Garrigues. Ebbene sì quando quest’ultimo venne a conoscenza del tradimento della parente, non ci pensò due volte a sbarazzarsi di lei, facendola addirittura sottoporre ad una terapia elettroshock con il consenso della Montenegro.