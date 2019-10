Le tragedie sono sempre dietro l’angolo nello sceneggiato spagnolo Il Segreto. Le trame degli appuntamenti che dovrebbero andare in onda prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset, annunciano che il matrimonio di Fernando Mesia (Carlos Serrano) e Maria Elena Casado de Brey (Paricia Ponce de Leon), avrà delle drammatiche conseguenze. Precisamente nel capitolo numero 2.075, una violenta esplosione interromperà la cerimonia nuziale appena celebrata, ma soprattutto farà entrare nel panico di tutti presenti.

Irene Campuzano non appena verrà a conoscenza che l’attentato avvenuto alla villa di Francisca Montenegro ha causato la morte della neo sposa, sospetterà di Severo Santacruz. La giornalista, però, sapendo che suo marito è convinto che a farlo cadere in rovina sia stata la moglie di Raimundo, crederà che l’uomo possa aver portato al termine la sua vendetta.

Maria Elena muore, Fernando teme di perdere anche la Castaneda

Nelle prossime puntate italiane, Fernando Mesia sorprenderà tutti gli abitanti soprattutto Maria Castaneda.

Il figlio del defunto Olmo rimetterà piede a Puente Viejo in compagnia di Maria Elena Casado De Brey, una giovane donna molto ricca che presenterà come la sua nuova fidanzata. La new entry e il vecchio nemico di Gonzalo troveranno alloggio alla villa di Francisca, che accetterà di ospitarli su richiesta di Raimundo e della sua figlioccia. Dopo alcuni giorni, Fernando si confiderà con la sorella di Matias dicendole di aver intenzione di sposare la sua nuova fiamma, ma nel bel mezzo del discorso sottolineerà di non avere il coraggio di farsi avanti per tutte le atrocità che ha compiuto in passato.

Nonostante questa iniziale titubanza, il Mesia dirà a Maria Elena di voler diventare suo marito: quest’ultima ovviamente non vedrà l’ora di convolare a nozze con l’uomo che ha fatto breccia nel suo cuore. A questo punto, i promessi sposi organizzeranno il loro matrimonio, e la Casado spiazzerà Fernando con un regalo del tutto inaspettato. La donna acquisterà La Havana, la proprietà in cui sarebbero dovuti andare a vivere Maria e il cubano Roberto Sanchez, prima che il forestiero fosse ucciso da Francisca.

Fernando e Maria Elena dopo aver scelto di arrivare all'altare in compagnia di Maria e dell’Ulloa, pronunceranno finalmente il fatidico “Sì lo voglio”. I festeggiamenti del lieto evento avranno luogo alla villa della Montenegro, e a celebrare la cerimonia nuziale della coppia sarà Don Berengario. Proprio quando tutto sembrerà andare nel migliore dei modi, si verificherà una sciagura, nel momento in cui i novelli sposi si appresteranno ad aprire i regali: precisamente quando Fernando e Maria Elena si avvicineranno al tavolo in cui sarà presente la torta e i doni ricevuti dagli invitati, una bomba farà saltare in aria tutto il banchetto nuziale.

L’esplosione dell’ordigno causerà il decesso della neo sposa che perderà la vita all'istante tra le braccia del Mesia. Quest'ultimo già disperato per aver detto addio a Maria Elena, temerà di perdere anche la Castaneda.

Severo desta dei sospetti a Carmelo, il timore di Irene

La madre di Esperanza per le gravissime ferite riportate durante la deflagrazione finirà in ospedale, e il responso del dottor Zabaleta non sarà per niente positivo.

Anche Matias non verserà in delle buone condizioni di salute, visto che avrà dei problemi all'occhio destro per via di una pericolosa ferita. Nel frattempo, i telespettatori inizieranno a capire che a seminare morte e distruzione durante il ricevimento possa essere stato soltanto Severo. Quest’ultimo infatti, pochi giorni prima aveva ordinato agli uomini del defunto Molero di costruire una bomba per distruggere lo stabilimento di Francisca in cui la donna possiede le sue coltivazioni di riso. Sarà proprio l’atteggiamento del padre del piccolo Carmelito a far dubitare, visto che poche ore dopo la tragedia, si recherà da solo alla ricerca dei malviventi che aveva pagato per vendicarsi della Montenegro. Nel momento in cui Carmelo si renderà conto che il suo amico stia nascondendo qualcosa, gli chiederà direttamente se è coinvolto con l’attentato. Il Santacruz non riuscirà a dare una risposta al sindaco a causa dell’arrivo di Francisca. Quest’ultima irromperà nella sala del municipio e affronterà il Santacruz, dicendogli che non permetterà al suo peggior nemico di fare delle indagini su quanto accaduto nella sua proprietà. Mentre Fernando veglierà sul corpo senza vita di Maria Elena, al fianco di Raimundo che cercherà invano di confortarlo, Irene avrà lo stesso sospetto del Leal. Nel capitolo 2.077, la giornalista temerà che suo marito potrebbe veramente essere l’autore dell’esplosione. Dopo aver negato alla moglie il suo coinvolgimento nell'intricata faccenda, Severo sarà angosciato poiché apprenderà che gli inquirenti hanno trovato le impronte digitali del vero colpevole.