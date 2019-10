Le avventure della telenovela di origini spagnole Il Segreto continuano a sorprendere. Negli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana Prudencio Ortega (Josè Milan) sarà preso di mira da Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Il fratello di Saul crederà di aver trovato l’amore ma si sbaglierà poiché la new entry, Lola Mendana (Lucia Margo), si getterà tra le sue braccia sotto ricatto della darklady.

Quest’ultima e il cognato di Julieta Uriarte precisamente, nel capitolo numero 2.091, trascorreranno la loro prima notte di passione in totale intimità. Dopo aver vissuto questo momento romantico, la fanciulla tornerà ad avere nei suoi pensieri la conversazione avuta con la moglie di Raimundo Ulloa.

L'Ortega licenzia Antonio, Lola lavora per Francisca

Arrivano intriganti novità dalle anticipazioni delle prossime puntate italiane della soap opera spagnola.

Dopo aver licenziato Antonio Marchena per aver scoperto che si trattava di una spia di Francisca, Prudencio assumerà Lola per farsi dare un aiuto nella sua bottega di vini e liquori che apparteneva a Fe. Il minore degli Ortega avrà modo di stare a stretto contatto con la Mendana che inizierà a confidarsi con lui. Quest’ultima farà sapere al fratello di Saul di aver annullato il suo matrimonio con il fidanzato per aver scoperto che l’uomo che avrebbe dovuto sposare l’aveva tradita con sua sorella.

Affranta per la delusione d’amore, Lola vorrà stare alla larga dagli uomini, ma la complicità instaurata con Prudencio la farà entrare in crisi. La nuova arrivata e l’ex pupillo della Montenegro, infatti, si scambieranno un bacio passionale. Successivamente il pubblico assisterà ad un colpo di scena inaspettato che vedrà protagonista proprio la nuova arrivata. Lola metterà piede alla villa di Francisca e si rivelerà essere una complice della darklady che l'ha ingaggiata per controllare ogni mossa di Prudencio. Ebbene sì, la Mendana avrà il compito di far sapere alla moglie di Raimundo come proseguono le attività di usuraio del minore degli Ortega.

Prudencio trascorre una notte di passione, la nuova richiesta della Montenegro

In seguito la Montenegro deciderà di affidare un altro incarico alla sua nuova alleata dato che le ordinerà di sedurre il fratello di Saul il prima possibile per fargli credere che può fidarsi ciecamente di lei. Francisca, però, farà presente alla Mendana che non dovrà innamorarsi per nessun motivo del suo ex pupillo altrimenti le conseguenze saranno atroci.

Lola, terrorizzata dalle parole pronunciate dalla consorte dell’Ulloa, darà l’impressione di voler prendere le distanze da Prudencio, ma, per evitare di fare i conti con delle terribili ripercussioni, non avrà il coraggio di tirarsi indietro. Lola quindi farà ritorno alla locanda, e si lascerà andare alla passione con il suo datore di lavoro. Assalita dai sensi di colpa per aver ingannato il fratello di Saul, la Mendana gli chiederà di giurarle di non allontanarsi da lei qualsiasi cosa accadrà.

Il minore degli Ortega, non sospettando affatto che la donna che è tornata a far battere il suo cuore è al servizio di Francisca, asseconderà la sua richiesta. La situazione prenderà una brutta piega quando la Montenegro avvertirà Lola su ciò che succederà a breve a Prudencio. In particolare la giovane verrà a conoscenza che uno scagnozzo della Montenegro dovrà ricevere a tutti i costi un prestito da parte del cognato di Julieta.