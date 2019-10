Una storica protagonista della soap opera Il Segreto nelle nuove puntate farà un gesto clamoroso. Si tratta di Maria Castaneda (Loreto Mauleon) che non sarà più la stessa di prima dopo essere rimasta invalida. Nel capitolo numero 2.095, Fernando Mesia (Carlos Serrano) inviterà la sua ex moglie a trasferirsi con lui e i bambini a La Habana, precisandole che la nuova casa è molto più sicura rispetto alla villa di Francisca Montenegro (Maria Bouzas).

La sorella di Matias senza avvisare la sua madrina, accetterà la proposta del vedovo di Maria Elena Casado de Brey, con la consapevolezza che in tale modo lei, Esperanza, e Beltran saranno al sicuro. L’inaspettata partenza della nipote di Raimundo Ulloa ovviamente scatenerà la furia della darklady.

La Castaneda rimane paralizzata, il decesso di Adela

Le anticipazioni dei nuovi appuntamenti italiani in programma prossimamente, svelano che un lieto evento si trasformerà in una tragedia senza esclusione di colpi.

Durante il banchetto nuziale di Fernando Mesia e Maria Elena Casado de Brey che si svolgerà alla villa di Francisca, esploderà una bomba e le conseguenze saranno fatali. La neo sposa morirà sul colpo, mentre Maria Castaneda dopo essere entrata in coma per alcuni giorni, si risveglierà e riceverà una terribile notizia. La figlia di Emilia e Alfonso verrà a conoscenza tramite il dottor Zabaleta di non poter più camminare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

La madre di Esperanza terrorizzata dall'idea di rimanere a vita su una sedia a rotelle, inizierà a rivolgersi in un brusco modo ai suoi familiari, al punto da disprezzare anche i consigli di Don Berengario. Nel contempo Fernando desterà dei sospetti, poiché darà l’impressione di sentirsi in colpa per ciò che è accaduto alla sua ex moglie. Per tale motivo il figlio del defunto Olmo si prenderà cura di Maria, rimanendo al suo fianco nonostante lei lo caccerà più volte.

Successivamente, i cittadini di Puente Viejo affronteranno una nuova disgrazia, che stravolgerà la vita di Carmelo. In particolare il sindaco del paese iberico dirà addio alla sua amata moglie Adela, che morirà a causa di un incidente automobilistico architettato da Francisca per vendicarsi di Severo.

Maria va a convivere con Fernando, Francisca su tutte le furie

Riguardo al coinvolgimento della darklady nella sciagura però ci saranno dei dubbi, dal momento che si scoprirà che non è stato Mauricio a sabotare la vettura su cui la maestra e la giornalista Irene sono salite.

A questo punto il Mesia approfitterà della situazione che si è venuta a creare, poiché essendo al corrente che Francisca e il Santacruz continueranno a farsi la guerra, farà una proposta spiazzante a Maria. Quest’ultima sarà dello stesso parere del Mesia, visto che accetterà subito di andare a vivere a La Havana con lui, ovvero nella tenuta in cui il mancato sposo avrebbe dovuto trasferirsi con la defunta Maria Elena.

La sorella di Matias prenderà questa drastica decisione, anche perché suo nonno Raimundo sarà d’accordo sul fatto che alla villa si correrà di sicuro qualche altro pericolo. La Castaneda ovviamente porterà con sé anche Esperanza e Beltran, ma soprattutto lascerà la casona senza dare l’ultimo saluto alla sua madrina, per impedire alla stessa di ribellarsi. La Montenegro infatti, quando verrà a conoscenza che la sua figlioccia è andata a convivere con Fernando, perderà le staffe: la moglie dell’Ulloa avrà questa reazione perché continuerà a credere che il Mesia non sia un uomo affidabile.