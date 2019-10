Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola il Segreto, da domenica 20 ottobre a sabato 26 ottobre ci saranno importanti novità e colpi di scena. In particolare Elsa Laguna dopo essere tornata a vivere clandestinamente con il suo amore Isaac Guerrero verrà arrestata. Infatti Antolina Ramos dopo aver saputo della morte di Juanote farà ritorno a Puente Viejo e denuncerà per adulterio la sua rivale in amore, visto che è ancora sposata con il carpentiere.

Successivamente la sorella del defunto Jesus subirà all'interno del carcere tantissimi maltrattamenti dalla sua compagna di cella. Invece Fernando Mesia farà ritorno nel piccolo paesino spagnolo, in compagnia della sua nuova fidanzata Maria Elena. Donna Francisca sarà convinta che l'uomo stia escogitando l'ennesimo piano malvagio.

Mesia farà ritorno a Puente Viejo con la sua nuova fiamma

Donna Francisca parteciperà alla riunione dell'associazione femminista, cosa che non farà per niente piacere ad Adela e Irene.

Invece, le altre donne saranno molto contente di ascoltare la potente donna e rimarranno affascinate dai suoi discorsi. Intanto, la tensione tra Severo Santacruz e Carmelo Leal aumenterà sempre di più e i due sembreranno aver messo definitamente da parte la loro amicizia. Il tutto a causa del fatto che Severo non ha raccontato al suo amico di essere andato in bancarotta ed essere stato costretto a chiedere un prestito a Prudencio Ortega.

Anche quest'ultimo avrà problemi con un usurario di nome Pablo Armero che lo minaccerà.

Intanto a Puente Viejo ci sarà un ritorno inaspettato: Fernando Mesia rientra nel villaggio accompagnato dalla sua nuova fiamma Maria Elena. Però la Montenegro non si fiderà del ritorno dell'uomo e sarà convinta che il suo non sia un ritorno pacifico. Ma Mesia risponderà a queste accuse affermando di essere una persona diversa rispetto al passato.

Isaac proverà a convincere sua moglie Antolina di ritirare la denuncia

Matias Castaneda contatterà un suo amico avvocato per aiutare Elsa ad uscire di galera. Però, il professionista affermerà che non ci sono molte possibilità di riuscire a liberare la donna. Allora Isaac tornerà a casa da sua moglie Antolina e cercherà di convincerla a ritirare la denuncia nei confronti della Laguna. Intanto, la Montenegro accetterà di ospitare Fernando e la sua nuova ragazza alla Casona.

L'uomo dirà di voler sposare Maria Elena ma avrà paura di dichiararsi per le brutte azioni commesse in passato.

In prigione, Elsa subirà delle atroci sofferenze, però non dirà niente al carpentiere per non creare ulteriori preoccupazioni. Poco dopo anche Consuelo andrà a trovare la donna in carcere e sarà molto preoccupata per la situazione in verserà. Intanto, Mauricio interverrà per aiutare il fratello di Saul che avrà un problema con un usuraio.