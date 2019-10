Tornano le anticipazioni della soap iberica Il Segreto, riguardanti in particolare ciò che accadrà nelle puntate che andranno in onda il 17 e 18 ottobre su Canale 5, nel consueto orario delle 16:40. A Puente Viejo giungerà Juanote, il ragazzo rintracciato da Isaac, confesserà di essere il padre della creatura che la Ramos portava in grembo. Una prova schiacciante quella portata dall'uomo, e che potrebbe permettere al Guerrero di chiudere una volta per tutte il matrimonio con Antolina.

Intanto donna Francisca, cercherà di convincere Maria di essere cambiata, e aiuterà Adela facendo in modo che venga ritirata la denuncia contro la maestra.

Anticipazioni del 17 ottobre: Antolina smascherata da Juanote

Gli spoiler relativi all'episodio in onda giovedì 17 ottobre rivelano che Antolina sarà sul punto di essere smascherata. La Ramos come sappiamo, ha sempre negato l'evidenza, sostenendo che al momento dell'aborto, era incinta da circa sei mesi e non da dodici settimane come sostenuto dal dottor Alvaro.

Isaac, allo scopo di trovare prove certe sull'infedeltà della moglie, sarà riuscito a rintracciare Juanote, il quale giungerà a Puente Viejo confessando di fronte a Matias, Marcela ed Elsa di aver passato delle notti di passione con la moglie di Isaac. Si scoprirà dunque, senza alcun dubbio, che il padre del bimbo che Antolina aveva perso non poteva essere il Guerrero. Quest'ultimo, grazie alla confessione di Juanote, avrà le prove per poter chiedere l'annullamento del matrimonio alla Sacra Rota.

Il Segreto spoiler del 18 ottobre: Francisca fa ritirare la denuncia contro Adela

Dopo aver visto come Antolina verrà incastrata da Juanote, a Puente Viejo continuerà l'attività di usuraio messa in piedi da Prudencio. Donna Francisca chiederà all'Ortega gli atti delle proprietà di Severo, ma l'uomo rifiuterà di consegnarglieli. La Montenegro nel frattempo, intercederà presso il Ministero per fare in modo di far ritirare la denuncia contro Adela: quest'ultima verrà informata da Maria del gesto di donna Francisca.

La Castaneda crederà che la sua madrina sia cambiata, ma sarà proprio così? Sembra infatti che la matrona stia preparando una trappola contro il suo rivale Santacruz e di conseguenza anche contro l'amico Severo e la moglie di quest'ultimo. Solo con il prosieguo delle puntate, si scoprirà dunque, cosa ha in mente Francisca e come reagirà questa volta Antolina dopo la confessione di Juanote.

Questo e molto altro nei nuovi episodi de Il Segreto che andranno in onda giovedì 17 e venerdì 18 ottobre a partire dalle 16:10 su Canale 5, ricordando che, sul sito Mediaset Play, è possibile rivedere le puntate già andate in onda, oltre a numerose clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.