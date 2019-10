Molti colpi di scena attendono i fan de Il segreto nella settimana che va dal 27 ottobre al 2 novembre e dove vedremo come Elsa dovrà sopportare le angherie della sua compagna di cella, la quale verrà pagata da Antolina per picchiare la Laguna. Sarà dopo questo evento che la ragazza scoprirà di essere gravemente malata mentre Maria Elena accetterà la proposta di matrimonio di Fernando. Severo e donna Francisca intanto, avranno un durissimo scontro, dove il Santacruz accuserà la matrona di essere la causa dei suoi guai finanziari.

Severo accusa la Montenegro di essere la causa del suo crollo finanziario

Su Canale 5 a partire dalle 16:10, continua l'appuntamento con la soap ideata da Aurora Guerra e che terrà con il fiato sospeso i numerosissimi fan.

Fernando Mesia, dopo essere giunto a Puente Viejo insieme alla sua fidanzata, deciderà di chiedere la mano di Maria Elena, la quale accetterà. Subito dopo la proposta, la ricca fidanzata donerà al futuro marito la tenuta che era di Maria e Roberto. Severo, intanto, sarà sull'orlo del fallimento e accuserà Francisca di essere la responsabile del crollo del prezzo del riso. I due si scontreranno animatamente e solo l'intervento di Carmelo e Mauricio eviterà il peggio.

Santacruz riuscirà a confessare a Carmelo di non avere il denaro necessario per restituire il prestito a Prudencio. Gracia, intanto, dopo essere tornata in paese, chiederà al sindaco di poter rendersi utile alla comunità e riavrà il posto come consigliera.

Elsa gravemente malata

Le anticipazioni sugli episodi in onda dal 27 ottobre al 2 novembre svelano inoltre che Antolina pagherà Rufina affinché picchi Elsa in carcere.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La Laguna verrà soccorsa e medicata dal dottor Zabaleta il quale, dopo alcuni accertamenti, scoprira che Elsa è affetta da una grave malattia. Isaac nel frattempo, furioso per il gesto di Antolina, si scaglierà contro la moglie la quale professerà ancora una volta la sua innocenza. Guerrero, esasperato, ricatterà la moglie dicendole che se non ritirerà la denuncia nei confronti di Elsa lui rivelerà la verità sull'omicidio di Jesus.

Prudencio intanto sarà sempre più in difficoltà dato che donna Francisca farà pressioni affinché Severo saldi subito le rate del prestito. Pertanto, anche su consiglio di Saul invece, deciderà di lasciare più tempo al Santacruz alla luce dei gravi problemi economici.

Questo è molto altro nelle puntate de Il Segreto in onda dal 27 ottobre al 2 novembre su Canale 5 a partire dalle 16:10. Ricordiamo inoltre che sul sito Mediaset Play, è possibile rivedere gli episodi già andati in onda, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.