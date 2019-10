Nelle anticipazioni de 'Il Segreto', la soap opera spagnola di Canale 5, relative agli episodi che andranno in onda in Italia da lunedì 14 a domenica 20 ottobre, non mancano nuovi colpi di scena. In particolare, l'addio a Puente Viejo di Saul e Julieta, le difficoltà economiche di Severo e l'accordo tra Francisca e Prudencio. La soap è trasmessa su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 16:10, mentre il sabato alle 15:15 e la domenica alle 16:15. Di seguito, nei dettagli, le trame delle puntate della terza settimana di ottobre.

Julieta e Saul lasciano Puente Viejo

Saul e Julieta si amano più che mai e, dopo aver affrontato vari ostacoli e difficoltà, decidono di andare via da Puente Viejo, anche se con molta tristezza, essendo costretti a dire addio ai loro amici. Intanto, la Montenegro raggiunge Prudencio nella sua cantina per porgli delle domande abbastanza compromettenti che lo mettono in difficoltà: la donna, infatti, ha capito la natura dei suoi affari e vuole capirne le ragioni.

Subito dopo, Miranar rimane sorpreso dalla visita di Severo, il quale, in gravi difficoltà economiche, gli chiede del denaro in prestito. Isaac, invece, venuto a conoscenza dello sporco gioco di Antolina, durante un incontro chiarificatore, la mette al corrente di tutte le prove che potrebbero cacciarla nei guai. La donna è, dunque, costretta ad escogitare un altro piano per riacquistare la fiducia di Isaac.

Il piano di Elsa

Elsa trova uno stratagemma per smascherare Antolina: la donna propone a Isaac un viaggio per trovare il padre del bambino di Antolina (deceduto), ma il fatto che il giovane possa essere stato ucciso da tempo, rende la vicenda ancora più complessa. Intanto Prudencio è combattuto: non sa se prestare a Severo il denaro chiestogli da quest'ultimo a causa dei suoi attriti con Francisca, temendo di peggiorare la situazione fra i due.

Le inaccettabili e discusse idee politiche di Adela, l'insegnante della scuola, scatenano una vera e propria rivolta da parte degli abitanti e la donna rischia di essere linciata.

Il patto tra Francisca e Prudencio

Intanto Francisca viene a conoscenza del fatto che Severo abbia chiesto dei soldi a Prudencio e propone a quest'ultimo un accordo: la Montenegro non si mostra contraria al gesto di generosità dell'Ortega, ma gli propone di collegare al prestito gli eventuali interessi, di modo che, se l'uomo un giorno si dovesse trovare sul lastrico, sarà costretto a bussare alla sua porta.

Prudencio, inizialmente, si mostra scettico, ma poi accetta la proposta di Francisca. Nel frattempo, Maria crede che Roberto sia morto suicida. Isaac riesce a trovare il padre del bambino di Antolina e il dottor Zabaleta ha la convinzione che la giovane abbia simulato una gravidanza soltanto per incastrare Isaac. Intanto, Marcela, non credendo più alla buona fede della Guerrero, si distacca da lei.