Continuano ad essere in numerosi i telespettatori della soap opera Il Segreto. Nei nuovi appuntamenti italiani in programma su Canale 5 la settimana prossima, Elsa Laguna vivrà un vero e proprio inferno facendo allarmare seriamente Isaac Guerrero. La sorella del defunto Jesus per via dei maltrattamenti subiti in carcere per mano di Rufina, verserà in delle gravissime condizioni di salute. Dopo essere sopravvissuta per merito del dottor Zabaleta, la rivale di Antolina Ramos apprenderà di avere pochi giorni di vita a causa di una grave malattia cardiaca.

Isaac Guerrero, dopo aver rischiato di perdere la sua amata, avrà una lite accesa con la moglie davanti a tutti coloro che in quel momento si troveranno nella piazza di Puente Viejo.

Elsa viene dichiarata morta, Isaac contro Antolina

Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in Italia dal 26 ottobre al 2 novembre, rivelano che Severo finalmente troverà il coraggio per affrontare Francisca.

Il marito di Irene si presenterà alla villa e accuserà la dark lady di essere la colpevole del fallimento della sua azienda, pur non avendo nessuna prova per poter dimostrare la sua tesi. Per fortuna il duro confronto tra la Montenegro e Santacruz verrà interrotto da Mauricio, Carmelo e Raimundo. Nel contempo Elsa continuerà ad essere maltrattata dalla sua compagna di cella Rufina. Quest’ultima si rivelerà essere una complice di Antolina assoldata proprio per picchiare la Laguna.

Severo sarà sempre più convinto che Francisca abbia acquistato tanto riso per metterlo nei guai. Inoltre il padre del piccolo Carmelito non avrà il denaro necessario per saldare il debito contratto con Prudencio. Proprio quando il sergente Cifuentes annuncerà il decesso di Elsa, la diretta interessata recupererà i sensi grazie all’intervento provvidenziale del dottor Zabaleta. Il Santacruz crederà che la Montenegro abbia nascosto tutto il riso in un magazzino.

Isaac invece, sotto shock per quanto accaduto, si scaglierà con la moglie Antolina ritenendola la responsabile del pestaggio che ha ricevuto la sua amata. Quest’ultima per l’ennesima volta si dichiarerà innocente. Gracia stufa di fare soltanto la mamma, chiederà a Carmelo di farla tornare lavorare come consigliera municipale, scatenando la furia della suocera Dolores. Quest’ultima infatti inviterà la nuora ad educare la figlia.

Fernando sorprenderà Maria Elena Casado de Brey chiedendole di diventare sua moglie, con una romantica proposta sotto lo sguardo di Francisca e Raimundo. Mesia e la sua nuova fidanzata decideranno di comune accordo di celebrare la loro unione coniugale a Puente Viejo.

La Laguna apprende di essere malata, la Ramos ricattata dal marito

Il dottor Zabaleta dopo aver visitato la Laguna le diagnosticherà una grave malattia.

Guerrero non appena verrà a conoscenza tramite Cifuentes che la sua amata potrebbe essere stata picchiata da Rufina su ordine della Ramos, perderà le staffe. Il carpentiere si scontrerà ancora una volta con la moglie, ma nella piazza del paese. Prudencio continuerà a porsi delle domande su Lola, dopo aver notato che è sempre più fredda con lui. Isaac ricatterà la moglie dicendole di ritirare la denuncia contro Elsa, se non vorrà finire in prigione con l’accusa di essere l’assassina di Jesus. Maria Elena stupirà Fernando regalandogli la tenuta La Havana in cui sarebbero dovuti andare a vivere Roberto e la Castaneda. Il minore degli Ortega non saprà se chiedere a Severo di ridargli i soldi che gli ha prestato, poiché Francisca lo inviterà a farsi saldare il debito. La situazione si complicherà nel momento in cui Saul chiederà al fratello di posticipare il pagamento di Santacruz al prossimo anno. Meliton e Onesimo litigheranno per essersi presi entrambi una cotta per Saturna, la nuova pescivendola del paese spagnolo. Severo intanto incontrerà alcuni artificieri e gli ordinerà di costruire una bomba. Prudencio seguirà il consiglio del fratello concedendo una proroga a Severo, ma soprattutto ingannerà la Montenegro. Maria Elena e Fernando decideranno di rimanere a vivere a Puente Viejo anche a seguito delle loro nozze: dopo aver appreso questa notizia Francisca cercherà di provocare Mesia.