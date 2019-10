Sono sempre più travolgenti le avventure dello sceneggiato iberico Il Segreto. Nelle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, molto probabilmente a dicembre 2019, Elsa Laguna (Alejandra Meco) dopo aver superato una rischiosa operazione verrà finalmente dimessa dall’ospedale. La sorella del defunto Jesus nel capitolo numero 2.098 riceverà una calorosa accoglienza dai suoi amici, ma anche una terrificante notizia.

Antolina Ramos (Maria Lima) darà inizio alla sua vendetta, facendo sapere alla sua rivale che Adela Arellano (Ruth Llopis) non si è fatta viva poiché è morta a causa di un incidente stradale. Elsa non appena Marcela Del Molino le confermerà che la moglie di Carmelo Leal è deceduta veramente, avrà un nuovo svenimento.

La Laguna viene operata, Adela perde la vita

Nei prossimi appuntamenti italiani, la malefica Antolina dopo essersi data alla fuga ancora una volta, rimetterà piede a Puente Viejo più agguerrita che mai.

L’ex ancella oltre a mostrarsi pentita per le malefatte di cui si è resa protagonista, consegnerà al marito Isaac i soldi che gli aveva sottratto per consentire ad Elsa di sottoporsi ad una difficile e costosa operazione. Fortunatamente l’intervento chirurgico della Laguna avrà un esito positivo, ma soprattutto il responso del medico sarà speranzoso. A questo punto la Ramos farà fatica a nascondere la sua rabbia per il fatto che la sua rivale sia sfuggita alla morte, ma per non destare dei sospetti fingerà di essere felice.

Agendo in tale maniera, la moglie del carpentiere convincerà Marcela ad ospitarla alla locanda anche contro la volontà di Matias e di Consuelo. Successivamente il quartiere iberico verrà stravolto dall’ennesima tragedia. La maestra Adela passerà a miglior vita mentre viaggiava in automobile in compagnia di Irene. I sospetti del terribile accaduto ricadranno su Francisca, poiché prima della sciagura aveva ordinato a Mauricio di manomettere la vettura su cui sarebbero salite la Arellano e la giornalista, per vendicarsi di Severo.

Isaac furioso con Antolina, Elsa ha un mancamento

Il Santacruz tornerà ad avercela con la Montenegro per il fatto che abbia fatto aumentare il prezzo del riso per ridurlo in rovina. Il decesso della moglie di Carmelo avverrà nel momento in cui Elsa si troverà ancora in ospedale. Isaac per non dare un ulteriore dispiacere alla sua amata, sceglierà di non metterla al corrente della scomparsa dell’insegnante.

Il carpentiere per il bene della Laguna le dirà anche una menzogna, inventandosi una scusa quando si domanderà come mai Adela non le abbia fatto ancora visita. A far venire a conoscenza Elsa della sconcertante verità dopo aver fatto ritorno a casa, sarà proprio la diabolica Antolina. Quest’ultima subito dopo farà i conti con la furia di Isaac, che si arrabbierà con lei per aver finto di essere cambiata in meglio.

La sorella del defunto Jesus invece cadrà in preda alla disperazione totale, quando apprenderà che la sua amica Adela non è più in vita. Successivamente si capirà che l’operazione di Elsa in realtà non è andata nel migliore dei modi, poiché la diretta interessa comincerà ad avere dei nuovi malesseri, fino a perdere i sensi.