Le trame delle nuove puntate de Il Segreto, che i telespettatori assisteranno da lunedì 28 ottobre a venerdì 1° novembre in Spagna, rivelano che Marcela Del Molino avrà un brutto confronto con Alicia. Qui la donna accuserà la figlia di Urrutia di aver rovinato il suo matrimonio con Matias Castaneda. Raimundo Ulloa, invece, continuerà a ricercare sua moglie, non sapendo che è più vicina di quanto crede.

Il Segreto: Raimundo rimprovera Matias

Si prevede una settimana ricca di novità per i fans delle vicende di Puente Viejo. Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 28 ottobre al 1° novembre in Spagna, rivelano che Matias cercherà di negare le accuse di tradimento davanti a Raimundo, il quale non crederà minimamente alle sue parole. L'Ulloa, infatti, gli ricorderà che in questo modo rischia di perdere tutta la famiglia, l'unica cosa importante.

Dolores, invece, si dimostrerà molto perplessa quando vedrà Marcela non affrontare a muso duro Matias. Qui la Del Molino rivelerà alla madre di Hipolito che si aspetta che la figlia di Urrutia venga a parlarle. Più tardi, quest'ultima darà l'incarico di trasportare un carico di armi a La Puebla. Qui il figlio di Emilia le confesserà che suo nonno gli ha consigliato di mettere la testa a posto. L'amante, a questo punto, gli rivelerà di non aspettarsi niente per il futuro.

Dall'altro canto, la figlia di Paco approfitterà dell'assenza del marito per incontrare Tomas, mentre Alicia si recherà alla locanda con l'intenzione di affrontare la rivale.

Marcela affronta Alicia

Durante l'incontro, la Del Molino si scaglierà come una furia contro Alicia, accusandola di aver rovinato le sue nozze. Qui la donna dimostrerà di non essere per niente intimorita, in quanto ognuno è responsabile delle proprie azioni.

Poco dopo, Marcela troverà conforto nelle braccia di Tomas, il quale non potrà fare a meno di pensare alla volontà di Marchesa di eliminare Matias. A L'Havana, i fratelli De Los Vivos si confideranno le proprie pene d'amore. Intanto la Marchesa informerà Francisca che i Salozabal hanno deciso di recarsi a Bilbao. Una notizia che sarà presa con gioia dalla matrona, la quale non vedrà l'ora di poter fare una nuova offerta per acquistare la Casona.

L'Ullao continua a cercare Francisca

Stando agli spoiler spagnoli de Il Segreto, in onda prossima settimana su Antena 3, si evince che Adolfo e Marta si scambieranno un bacio appassionato all'oscuro di Rosa. Proprio quest'ultima scriverà una lettera per il De Los Vivos dove gli giurerà amore eterno. Tomas, a questo punto, chiederà al fratello di fare una scelta tra le due sorelle Salozabal, se non vuole soffrire in futuro.

Isabel e Francisca (Maria Bouzas), intanto, fremeranno dall'idea di riprendersi la Casona. La Montenegro, infatti, si immaginerà nuovamente nelle vesti della padrona della sua tenuta. Dall'altro canto, Raimundo continuerà ad essere alla spasmodica ricerca di sua moglie. Più tardi, l'Ulloa consiglierà a Marcela di lottare per il suo matrimonio. Matias (Ivan Montes), invece, informerà Alicia che le guardie civili lo stavano seguendo durante il trasporto delle armi.

Il Castaneda tradisce di nuovo la Del Molino

In cantina, il Castaneda informerà la figlia di Urrutia di aver gettato le armi nel fiume dopo l'arrivo delle guardie civili. Camelia, invece, perderà un dentino, tanto che la Del Molino accuserà il marito di non essere stato accanto alla figlia in questa occasione. Raimundo (Ramon Ibarra), intanto, deciderà di lasciare Puente Viejo alla ricerca della Montenegro. Urrutia e sua moglie, invece, organizzeranno il loro ritorno a Bilbao, sicuri che la figlia non approvi questa decisione. Proprio quest'ultima avrà un nuovo incontro appassionato con il figlio di Emilia. Infine, Antonita informerà Isabel che l'Ulloa sta lasciando il borgo iberico, mentre Zia Eulalia darà l'ordine a Campuzano di cercare la matrona.