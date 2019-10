Una delle storie d'amore più discusse a livello mediatico in Italia nel calcio è stata ed è sicuramente quella che riguarda Ilaria D'Amico, nota giornalista sportiva di Sky Sport, ed il portiere della Juventus Gianluigi Buffon. I due, dopo un precedente matrimonio, si sono uniti in una relazione che oramai dura da diversi anni. Fra l'altro, dal loro amore è nato un figlio, Leopoldo Mattia, nel 2018.

La nota giornalista, in un'interessante intervista a 'I Lunatici', ha parlato proprio della sua relazione con Buffon, sottolineando come entrambi vivono una vita in cui incontrano tantissime persone e che quindi non riuscirebbero a vivere spiandosi a vicenda. Proprio una delle sue dichiarazioni più importanti è stata 'siamo gelosi l'uno dell'altra, se ti ami sei geloso nel senso che hai bisogno di sentire che l'altro c'è, ma questo basta. Ti sei scelto, va bene così'.

D'Amico: ''Siamo gelosi l'uno dell'altra, se ti ami lo sei'

La stessa giornalista ha sottolineato come il loro rapporto sia sano, in particolar modo non litigano mai e quando gli capita poi subito dopo gli scappa da ridere. La D'Amico ha poi rivelato un particolare del carattere di Buffon, sottolineando come il portiere della Juventus quando rimane male di qualcosa si chiude in sé stesso e lei se ne accorge dopo due giorni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Gossip

Infine non è mancato il riferimento alla sua persona e alla sua femminilità. La stessa giornalista ha sottolineato come si senta a suo agio con sé stessa e gli anni le hanno migliorato il rapporto con lo specchio, ed ha accettato il passar del tempo dopo i quarant'anni. Ha poi dichiarato che si accetta per quella che è, non solo a livello fisico ma anche interiormente e quindi nei suoi sentimenti.

Prima dei quarant'anni invece la D'Amico ha vissuto invece un po' di conflitto con sé stessa. Ha poi concluso l'intervista sottolineando come siano stati gli altri a farle capire quanto fosse carina e non lei direttamente.

La relazione fra Buffon e la Seredova

Come è noto, il portiere bianconero è stato sposato con la show girl Alena Seredova, e dalla loro relazione sono nati due figli. Qualche tempo fa l'ex modella, in un'intervista, non ha nascosto il suo disappunto sulla storia fra la D'Amico e Buffon, criticando anche gli atteggiamenti dei due.

Attualmente però la show girl ha trovato una serenità importante con il suo attuale compagno ed ha risanato il suo rapporto con Buffon, a tal punto che in un'intervista di settembre con Vanity Fair, ha dichiarato che resterà legata per sempre al portiere bianconero non solo per l'affetto ma anche perché dal loro matrimonio sono nati due figli. Sono oramai diversi anni che la Seredova e Buffon si sono separati con la relazione fra la giornalista D'Amico ed il portiere bianconero che è iniziata nel 2014.