Prosegue puntata dopo puntata la scalata verso il successo di Imma Tataranni - Sostiuto Procuratore, la fiction rivelazione di questa nuova stagione televisiva, giunta alla sua quarta puntata: Il pubblico di Rai 1 ha ormai imparato a conoscere Imma, donna scontrosa dal cuore tenero e lavoratrice onesta ed incorruttibile, che nasconde però una segreta passione per il suo giovane collega Ippazio Calogiuri, passione che potrebbe riservarle, nella prossima puntata, qualche problema con il marito Pietro.

Nella quarta puntata in onda domenica 13 ottobre, Imma dovrà anche fare i conti con un altro caso intricato, che solo lei sarà in grado di risolvere: si tratta del presunto suicidio di una giornalista in possesso di alcune verità scomode.

Nella quarta puntata Imma indagherà su uno strano suicidio

Nuova puntata significa nuovo caso su cui indagare per Imma Tataranni, sostituto procuratore in carica a Matera: nel quarto episodio in onda domenica 13 ottobre su Rai Uno, Imma sarà alla prese con il suicidio sospetto di una giornalista di nome Donata Miulli, che poco tempo prima di morire si era rivolta a lei.

Donata si reca dalla Tataranni per mostrarle del materiale compromettente sull'onorevole Lombardi, candidato alla presidenza della regione Basilicata, materiale che potrebbe rivelarsi scottante e mettere a repentaglio la sua ascesa al potere. Donata rivela poi al sostituto procuratore di aver ottenuto tali informazioni perché in passato era stata l'amante dell'uomo, Imma a questo punto invita la donna a raccogliere delle prove concrete sull'onorevole e tornare da lei.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Purtroppo, però, Donata non farà in tempo a ritornare nell'ufficio di Imma, poiché sarà ritrovata morta: tutto fa pensare che la donna abbia deciso di uccidersi, ma la Tataranni non è convinta di questa versione dei fatti e decide di cominciare ad indagare per scoprire la verità sulla vicenda.

Imma Tataranni sempre più attratta da Calogiuri: tra i due potrebbe scattare un bacio

Nella prossima puntata di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore in onda domenica 13 ottobre, potrebbero esserci degli importanti sviluppi per quanto riguarda il rapporto speciale che hanno instaurato Imma e il suo giovane e affascinante collega Ippazio Calogiuri: la Tataranni è sposata con Pietro, di cui è ancora molto innamorata, ma nonostante ciò non è immune al fascino del bell'Ippazio, il quale sembra ricambiare segretamente le attenzioni del suo superiore.

Nel promo della prossima puntata tra i due sembra scattare un bacio appassionato, che sul più bello verrà interrotto dall'ingresso improvviso del marito Pietro: forse, però, sarà tutto frutto della fantasia di Imma e il bacio non avverrà mai. Nonostante ciò, Pietro sembra cominciare a sospettare qualcosa e teme che la moglie abbia dei segreti che non intende condividere con lui. Ippazio, invece, si allontanerà dal suo superiore poiché prenderà una sbandata per un'altra ragazza.