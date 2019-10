Questa sera, 20 ottobre, in prima serata su Rai Uno, ci saranno nuovi casi da risolvere per 'Imma Tataranni – Sostituto procuratore'. La serie tratta dai romanzi di Mariolina Venezia è giunta alla 5^ puntata ottenendo fino ad ora un ottimo risultato negli ascolti e un più che positivo riscontro nel pubblico italiano. Imma, sempre tenace e ferma sui suoi principi, questa volta faticherà a concentrarsi sul caso poiché la vittima sarà una sua vecchia conoscenza del liceo.

L'ex compagna di banco verrà trovata morta in un appartamento della parte più vecchia della città di Matera. Rivivere nella mente alcuni momenti del suo passato turberà la protagonista che lotterà contro le sue paure per riuscire a mantenere la lucidità necessaria a risolvere il caso. Come se non bastasse, la dinamica dell'omicidio risulterà complessa e perciò difficile da ricostruire.

Imma Tataranni, titolo 5ª puntata: 'Rione Serra Venerdì'

Nella 5^ puntata in onda stasera a partire dalle 21:25, 'Rione Serra Venerdì', il Sostituto procuratore Imma Tataranni indagherà sull'omicidio di Stella Pisicchio, una persona legata al suo passato.

Secondo le anticipazioni sulla trama, la vittima sarà la sua compagna di banco del liceo e ciò renderà difficile per la protagonista mantenere il distacco necessario a concentrarsi sulle indagini. Imma cercherà in tutti i modi di far prevalere l'importanza del ruolo istituzionale ricoperto rispetto ai coinvolgimenti personali. Il caso non risulterà semplice sin dall'inizio per le misteriose circostanze in cui è avvenuto l'omicidio.

Alle difficoltà che incontrerà nella nuova indagine si aggiungeranno altri problemi di natura personale. Da una parte il Sostituto procuratore si troverà davanti un Calogiuri emotivamente ancora scosso per ciò che è accaduto nel caso precedente. Il giovane maresciallo nella scorsa puntata si è visto costretto ad incastrare per omicidio la ragazza che stava frequentando. Dall'altra, dovrà mantenere il segreto sulla relazione dell'assistente Diana, vista per caso con il suo amante negli archivi della Procura.

Il cast della serie di Rai Uno

La serie di successo 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore', in onda ogni domenica sera su Rai Uno, ha un ricco cast composto da Vanessa Scalera, che interpreta la protagonista, Massimiliano Gallo che veste i panni del marito della donna, Pietro De Ruggeri, Alessio Lapice che ricopre il ruolo di Ippazio Calogiuri e Barbara Ronchi, interprete di Diana De Santis. A questi si aggiungono Alice Azzariti (la figlia della protagonista, Valentina), Carlo De Ruggieri (il dottor Taccardi), Antonio Gerardi (Don Mariano), Lucia Zotti (la madre di Imma), Dora Romano (la suocera) ed Ester Pantano (Jessica Matarazzo).

Del cast fanno anche parte le guest star Cesare Bocci (Saverio Romaniello) e Carlo Buccirosso (il procuratore capo Vitali).