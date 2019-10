La terza puntata di Imma Tataranni-Sostituto Procuratore andrà in onda domenica 6 ottobre. La fiction targata Rai 1 ha conquistato il pubblico anche nella scorsa puntata, confermando il successo della prima serata.

Nel terzo appuntamento, la sostituto procuratore sarà alle prese con il ritrovamento del corpo di un uomo scomparso 15 anni prima e dovrà affrontare il procuratore Capo che mostra di avere idee diverse dalle sue.

Anticipazioni terza puntata di Imma Tataranni: viene ritrovato un corpo mummificato

Nella terza puntata di Imma Tataranni, andrà in onda l'episodio intitolato 'I giardini della memoria'. Il corpo di un noto architetto della zona, Domenico Grieco, verrà ritrovato a quindici anni dalla sua scomparsa. Molti penseranno che si sia trattato di un incidente, ma il sostituto procuratore vorrà approfondire la faccenda per verificare che la scomparsa dell'uomo non sia collegata ad un reato.

Imma Tataranni pare convinta, infatti, che si tratti di omicidio dopo quanto apprenderà dalle prime indagini, invece il procuratore Capo (Carlo Buccirosso) si opporrà a questa ipotesi: da qui nascerà uno scontro tra i due.

Nel frattempo andrà avanti anche la vita sentimentale e familiare di Imma Tataranni. Il collega Calogiuri, visibilmente infatuato della donna, le parlerà ancora della sua fidanzata ed il sostituto procuratore mostrerà segnali di gelosia.

Tra i due potrebbe nascere qualcosa, nonostante gli impegni familiari della donna? Imma, fino ad ora, è sempre stata al proprio posto, anche se la complicità tra i due colleghi è innegabile e traspare dagli sguardi e da alcuni comportamenti.

Vanessa Scalera protagonista della domenica sera di Rai 1 con Imma Tataranni

Imma Tataranni, la protagonista interpretata dalla talentuosa Vanessa Scalera, è un personaggio fuori dagli schemi, una donna forte e sensibile allo stesso tempo: dedita al lavoro, talvolta trascura la famiglia con cui ha un rapporto mai scontato.

Sua figlia è un'adolescente con cui non sempre riesce a comunicare; suo marito è innamorato e sempre molto premuroso; sua suocera è una donna non molto accondiscendente soprattutto a causa della vita emancipata che conduce Imma, mentre sua madre malata spesso immagina una realtà inesistente.

Ambientata nella splendida città di Matera, la fiction di Rai 1 è tratta dai romanzi di Mariolina Venezia. La fortunata serie televisiva crea un ritratto ironico, profondo e mai banale dell'Italia di oggi.

Nel cast, oltre alla brillante protagonista, sono presenti Alice Azzariti, Massimiliano Gallo, Ester Pantano, Barbara Ronchi, Lucia Zotti, Carlo De Ruggeri, Nando Irene, Doea Romani, Carlo Buccirosso e Cesare Bocci.