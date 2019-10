La fiction di Rai 1 su Imma Tataranni volge al termine: le vicende del testardo e incorruttibile sostituto procuratore di Matera sono infatti ormai giunte al sesto ed ultimo episodio che chiude la stagione del debutto dopo cinque settimane di ottimi ascolti e un più che positivo giudizio da parte dei telespettatori. La protagonista Imma, magistrato tenace e volitivo, sembra aver conquistato il pubblico che spera in una seconda stagione.

L'ultimo appuntamento andrà in onda stasera domenica 27 ottobre alle 21:25 e avrà come titolo 'Dalla parte degli ultimi'.

Secondo le anticipazioni diffuse sul web, l'episodio inizierà con Imma che riceve, di prima mattina, una misteriosa telefonata da parte di don Mariano, il quale ha urgentemente bisogno di parlare con lei.

'Imma Tataranni – Sostituto procuratore', ultimo episodio: al centro della trama la morte di don Mariano

Nel sesto e ultimo episodio, dal titolo 'Dalla parte degli umili', la giornata di Imma Tataranni inizia con una telefonata.

Don Mariano la chiama perché deve parlarle di persona di una cosa importante, perciò ha la necessità di incontrarla il prima possibile.

Nel frattempo Pietro ha un malore e viene urgentemente portato in ospedale. Colta all'improvviso dall'emergenza che riguarda il marito, si dimentica dell'appuntamento con il parroco, finché la sua attenzione non viene sollecitata da una notizia tragica: infatti don Mariano viene ritrovato morto e Imma deve indagare sull'omicidio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Secondo le anticipazioni sulla trama rilasciate online da varie testate, oltre all'intricato caso da risolvere, il magistrato deve affrontare anche alcuni problemi personali. La protagonista scopre che il collega con cui il marito ha cenato in realtà è una donna. Inoltre una serie di indizi che ha accumulato in precedenza la portano ad avere dei dubbi sull'identità di suo padre.

Per quale motivo è stato ucciso don Mariano?

Imma è per caso figlia di tale Cenzino Latronico? A questi e ad altri interrogativi dovrà rispondere il finale di stagione di "Imma Tataranni - Sostituto procuratore" in onda stasera ,domenica 27 ottobre, in prima serata su Rai 1.

L'ultimo episodio di Imma Tataranni anche in streaming su RaiPlay

Come ogni Serie TV in onda sui canali Rai, anche Imma Tataranni - Sostituto procuratore è disponibile in streaming sul sito ufficiale di RaiPlay.

È possibile sia seguire in diretta l'episodio, contemporaneamente alla trasmissione su Rai 1 anche sul sito, dopo essersi registrati, così come si può recuperare o rivedere l'episodio in streaming on demand dopo la messa in onda. RaiPlay, infatti, consente ai telespettatori di visionare gratuitamente i contenuti sul sito o, in alternativa, tramite l'uso dell'apposita app scaricabile negli store digitali.

In tal modo gli utenti possono guardare gli episodi anche su smartphone o tablet.