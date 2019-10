L'inizio delle riprese della terza stagione de L'Allieva, la Serie TV con Alessandra Mastronardi, Dario Aita e Lino Guanciale (attualmente al cinema con il film La freccia del tempo), ha una data di inizio ufficiale. Stiamo parlando del 25 novembre di quest'anno e, molto probabilmente, le avventure di Alice Allevi andranno in onda nella seconda metà del 2020.

La serie tv, tratta dai romanzi della scrittrice Alessia Gazzola, ha sempre collezionato ottimi consensi da parte del pubblico.

Dopo la fine della seconda stagione, le certezze per un proseguimento erano vacillate per un po', fino ad arrivare alla notizia ufficiale. Quella che vedremo nel 2020 sarà comunque l'ultima stagione della serie.

Lino Guanciale

L'attore avezzanese ha sempre detto di non amare le lunghe serialità, non tanto perchè non crede nel personaggio ma per la sua voglia di cambiare: con L'Allieva arriverà alla terza stagione, quasi un record per lui.

Anche se Guanciale ha già comunicato di voler "appendere al chiodo" il camice del dottor Claudio Conforti, medico legale innamorato della pasticciona Alice Allevi che nel corso delle stagioni è riuscita a far battere il gelido cuore del medico.

A breve inizieranno anche le riprese della terza stagione de La porta rossa con Gabriella Pession, Valentina Romani e Pierpaolo Spollon. Anche per questa serie la prossima sarà l'ultima in cui Lino Guanciale interpretà il fantasma del poliziotto Leonardo Cagliostro intrappolato tra il regno dei vivi e quelli dei morti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV

Novità assolutà per l'attore è la nuova serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Si tratta del Commissario Ricciardi, un poliziotto che vive e opera nella Napoli degli anni Trenta e che ha il dono, da lui odiato, di riuscire a sentire le ultime parole di un morto ammazzato. La serie verrà trasmessa su Rai 1 nei primi mesi del prossimo anno.

L'allieva 3

Nella nuova stagione della serie troveremo Alessandra Mastronardi (che interpretarà Alice Allievi, la protagonista), Lino Guanciale (il dottor Claudio Conforti, soprannominato CC), Dario Aita (sarà Arthur Malcolmess), Pierpaolo Spollon (interpreterà Marco Allevi, il fratello di Alice).

Non ci sarà invece Giorgio Marchesi, visto l'epilogo della scorsa stagione, il suo posto dovrebbe essere preso da Vittoria Belvedere che sarà il nuovo direttore dell'istituto di medicina legale. Ancora incerto il ruolo del "supremo", il padre di Arthur. Nella prima stagione era stato Ray Lovelock ad interpretare il ruolo ma, la prematura scomparsa dell'attore ha fatto cedere il testimone a Tullio Solenghi.

Per la terza serie la voce più accreditata è che Solenghi possa apparire per le prime puntate congedando Malcolmess, che andrà in pensione.