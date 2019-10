Silvia Tirado è stata oggetto di insulti razzisti. Un comportamento fuori luogo da parte di alcuni incivili che non hanno apprezzato il suo comportamento a Temptation Island Vip.A denunciare l’accaduto è stata la diretta interessata tramite il suo account Instagram: “L’insulto che preferite di più dirmi è scimmia.” La fidanzata di Gabriele Franco ha invitato tutti coloro che l’hanno insultata a guardarsi allo specchio, poiché non sono meglio di lei.

Per dimostrare quanto avvenuto, Silvia aveva postato alcuni screenshot in cui erano presenti gli insulti razzisti, ma poi ha deciso di cambiare idea, rimuovendo tutto. Ovviamente la Tirado ha deciso di denunciare l’accaduto a chi di dovere: “Andrò alla polizia postale. Ok partecipare ad un programma, ma il contegno”. Al contrario Silvia ha deciso di pubblicare sul proprio profilo social, alcuni messaggi in suo sostegno.

Le parole di Gabriele

Poco dopo le parole di Silvia Tirado, è intervenuto sui social anche Gabriele Franco. Con tutta probabilità i due dovrebbero ancora formare una coppia, viste le ultime dichiarazioni: “Sconvolti ma più maturi. Siamo rinati, dobbiamo partire da qui”.

Il figlio di Pippo Franco ha postato l’immagine di uno screenshot, dove la sua fidanzata veniva etichettata ancora una volta come una ‘scimmia’.

Il messaggio è stato così commentato dall’ex protagonista di Temptation Island Vip: “A prescindere da tutto, il razzismo non lo sopporto. Vergognatevi”. La cosa inquietante, è che gli insulti razzisti rivolti alla Tirado siano stati inviati anche a Gabriele.

Tramite un video, Gabriele ha informato i suoi follower che per lavoro spesso collabora con artisti di tutte le etnie. Inoltre, ha precisato di essere cresciuto in un ambiente multietnico. Per questo motivo, chiunque sia razzista è stato invitato a sparire dal profilo suo Instagram. Infine, il giovane ha ribadito il suo no al razzismo.

Pippo Franco scrive al figlio dopo Temptation Island

A sorpresa Gabriele Franco, al termine del falò di confronto con Silvia Tirado, ha deciso di uscire insieme alla sua donna. Una volta terminato il programma, Pippo Franco ha espresso la sua opinione sulla coppia. Sul proprio account Twitter, il comico ha utilizzato una citazione di Charlie Chaplin: “Preoccupati più della tua coscienza che della tua reputazione”.

Dunque, Pippo Franco ha invitato il figlio ad andare avanti per la strada, senza occuparsi del giudizio della gente. In merito al comportamento della Tirado, il padre di Gabriele Franco non ha speso nessuna parola. In una recente intervista, il conduttore televisivo ha ammesso di non aver mai avuto modo di parlare con la ragazza.