L'annuncio della rottura tra Irene Capuano e Luigi Mastroianni non ha sorpreso i telespettatori di Uomini e donne, che già da diverse settimane avevano notato la freddezza della coppia. Dopo mesi in cui non avevano mai nascosto il proprio amore, affidandosi soprattutto ai social network, Irene e Luigi non erano più apparsi insieme su Instagram, ammettendo di vivere un periodo di crisi. Dalla fase difficile alla rottura il passo è stato breve, come ufficializzato qualche giorno fa dall'ex tronista.

La reazione dell'ex corteggiatrice si è fatta attendere qualche ora, suscitando la curiosità dei fan, ma poi è arrivata. Chi, però, si aspettava una dichiarazione esplicita, è rimasto deluso. La bella romana, infatti, ha pubblicato un tatuaggio e alcuni video nei quali ha lasciato intendere le sue intenzioni per il futuro: ripartire da sé stessa e dai propri cari.

La reazione dopo l'annuncio di Luigi: 'Amati'

In seguito all'annuncio di Luigi Mastroianni, Irene Capuano ha preferito non parlare in modo chiaro delle ragioni che hanno portato alla rottura con l'ex tronista di Uomini e donne.

Al contrario: i suoi primi video pubblicati su Instagram hanno sottolineato come le sue intenzioni siano quelle di guardare avanti, concentrandosi soprattutto su sé stessa. La corteggiatrice capitolina ha postato una Storia nella quale ha mostrato un tatuaggio sulla gamba che riporta la scritta "Amati". La rinascita ripartirà, dunque, dall'amore per sé stessa e da quello per famiglia e amiche. Irene, infatti, ha sottolineato in altri video l'affetto per i suoi genitori oltre che per le amiche, con le quali ha trascorso un pomeriggio e una serata immersa nello shopping.

La dichiarazione di Luigi Mastroianni

Affidandosi al suo profilo Instagram, I'ex corteggiatrice Irene Capuano ha espresso la sua intenzione di guardare avanti dopo la fine della storia con Luigi Mastroianni, nata a Uomini e donne durante la romantica serata al castello. Per conoscere le ragioni che hanno portato la coppia a lasciarsi, per il momento, i fan del dating show dovranno affidarsi alle sole parole riportate dal siciliano attraverso le quali ha annunciato la fine dell'amore.

In attesa di scoprire se il prossimo numero di "Uomini e donne Magazine" concederà spazio alla questione, va ricordato che Luigi aveva evitato d'incolpare sé stesso o Irene dell'accaduto. Specificando che la decisione non aveva nulla a che vedere con il viaggio in Brasile o i presunti flirt, il dj aveva così spiegato: "Ci sono state delle mancanze che hanno portato il rapporto ad una direzione, dove non si è più riusciti a tornare indietro".

Aveva anche aggiunto: "Siamo arrivati ad un punto dove nonostante il forte sentimento che ci lega abbiamo deciso di concludere la nostra relazione per diversità caratteriali".