Ivana Mrazova e Luca Onestini in queste ore hanno fatto un annuncio importante ai proprio fan. La coppia formata dai due giovani, è una delle più amate nel mondo del Gossip.

Come molti sanno, Ivana e Luca si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. All’epoca la modella ceca era fidanzata, ma una volta chiusa la sua relazione ha deciso di intraprendere la storia con Onestini. Da quel momento in poi i due sono diventati inseparabili.

Quest'estate la coppia ha dovuto far fronte ad alcuni pettegolezzi che mormoravano di una presunta crisi. Ad alimentare le voci ci ha pensato Luca Onestini, che non avrebbe seguito la sua fidanzata in Repubblica Ceca. Addirittura, in quell’occasione, c’è stato chi ha parlato di un tradimento del romagnolo ai danni della fidanzata. Ricordiamo, che la modella è tornata nel suo paese d’origine per un piccolo intervento.

Dopo le varie smentite, le voci di una crisi tra i due, sono tornate prepotentemente anche quando, all’ultimo, la coppia avrebbe deciso di non firmare il contratto per partecipare a Pechino Express.

Siparietto social per Luca e Ivana

Ivana Mrazova e Luca Onestini nella giornata di oggi, hanno dato luogo ad un siparietto su Instragram. La coppia si è mostrata insieme sui social e rivolgendosi ai propri fan, Ivana ha detto: “Ragazzi io e Luca per qualche giorno ci dobbiamo separare.” Dopo l’annuncio dell’ex gieffina è intervenuto Onestini: “Ecco, bene, così non lo potete più dire, ci siamo lasciati”.

Ivana e Luca hanno fatto sapere che il giovane romagnolo trascorrerà qualche giorno dalla sua famiglia. Una volta giunto nella sua città natale, Onestini ne approfitterà sbrigare delle cose. Al contrario la modella ceca resterà a Milano. Questo non significa affatto che tra i due vi è in atto una crisi. Il motivo per cui la coppia si separerà sarà da imputare solo ed esclusivamente al lavoro. Per l’ennesima volta Ivana Mrazova e Luca Onestini hanno smentito le voci di una crisi.

Pechino Express: presente Soleil Sorgè

L’assenza di Ivana Mrazova e Luca Onestini a Pechino Express ha fatto molto discutere. La presenza della coppia sembrava data per certa, invece, ad un passo dalla firma, i due hanno rinunciato. In queste ore è uscita la notizia di una nuova concorrente nel reality di Rai2. Al posto dei due fidanzati arriverà Soleil Sorgé. L’influencer italo-americana fresca di rottura con Jeremias Rodriguez, potrebbe partecipare in coppia con Marco Ferrero, conosciuto sui social a Iconozie.

Il programma di Rai2 sarà condotto nuovamente da Costantino della Gherardesca. Tra i vari concorrenti invece, ci sarà anche Ignazio Moser in coppia con uno dei suoi cugini.