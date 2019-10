Nuovo amore in vista per Jeremias Rodriguez? Neppure il tempo di ufficializzare la fine della relazione con Soleil Sorgé, che il bel fratello di Belen si ritrova al centro del Gossip per una presunta nuova frequentazione. Il sito "361Magazine" sostiene che da qualche settimana, a Milano, l'argentino viene spesso visto a cena con Martina Luchena, ex corteggiatrice di Uomini e donne e apprezzata influencer.

Jeremias e Martina vicini a Milano: il gossip impazza

La fine della storia d'amore tra Soleil Sorgé e Jeremias Rodriguez non è ancora stata confermata dai diretti interessati, che già si parla di una nuova presunta "amicizia speciale" per il ragazzo. Stando a quello che riporta il sito "361Magazine", l'argentino verrebbe visto spesso in compagnia di una persona che in passato ha partecipato a Uomini e Donne: Martina Luchena.

In rete, in particolare, si legge che i due protagonisti di questo ipotetico flirt condividerebbero molte serate a Milano, tra cene insieme ad altri amici e Stories nelle quali si riprendono a vicenda.

I primi a notare la vicinanza tra il fratello di Belen e l'influencer torinese sono stati i fan, che non hanno perso l'occasione per chiedere spiegazioni in merito all'ex compagna di lui, la Sorgé appunto.

La giovane di origini americane, sebbene non si sia espressa con commenti scritti a questo rumor, ha messo dei "mi piace" su Instagram che lasciano intendere che c'è un fondo di verità in tutta questa storia.

L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi, infatti, ha apprezzato il seguente ironico pensiero: "Cerchi Jeremias? Lo trovi nelle Stories a cena oppure a mettere like alla Luchena"; Soleil, inoltre, ha risposto a questa pungente frase con delle emoticon che ridono e un'altra che si mette la mano sulla fronte.

Il passato a U&D di Soleil e Martina

A far pensare che ci sia una simpatia tra Jeremias e Martina sono anche i tanti "like" che lui mette su Instagram a foto che lei ha pubblicato molto tempo fa, e lo fa soprattutto senza seguirla direttamente.

Qualora fosse vera questa indiscrezione, vorrebbe dire che il bel Rodriguez ha una passione per le ex corteggiatrici di Uomini e Donne: la Luchena, infatti, è stata spasimante di Riccardo Gismondi (che alla scelta le preferì Camilla Mangiapelo, sua attuale fidanzata) qualche anno fa ed oggi è una delle più apprezzate influencer in circolazione.

Stessa "carriera" l'ha fatta Soleil, ex compagna del fratello Belen: prima di sbarcare il lunario diventando fashion blogger, la Sorgé è stata corteggiatrice e poi scelta di Luca Onestini a U&D. La ragazza ha fatto parlare di sé anche per la relazione con un altro tronista, Marco Cartasegna, con il quale è stata per poco più di un anno prima di conoscere Jeremias all'Isola dei Famosi.