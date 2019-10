Sembra che Netflix abbia intenzione di pubblicare La casa di carta 4 all'inizio del 2020. Ad aver diffuso la notizia sono stati alcuni siti siti brasiliani che hanno riportato delle dichiarazioni rilasciate da Rodrigo de La Serna, interprete di 'Palermo', uno dei nuovi componenti della banda. L'attore argentino, secondo le fonti, avrebbe dichiarato in un'intervista al giornale online Cadena 3 che il nuovo capitolo della nota serie spagnola è in fase di post-produzione e dovrebbe arrivare su Netflix già a partire da gennaio 2020. Al momento la piattaforma statunitense non ha nè smentito nè confermato la notizia.

Rodrigo de La Serna avrebbe svelato l'uscita su Netflix de La casa di carta 4

Cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sul rilascio della quarta parte de La casa di carta, la serie di successo di Netflix. Uno dei membri del cast - che è stato anche una new entry nella terza parte della serie - è stato intervistato da Cadena 3, un noto portale di news. L'attore ha dichiarato di aver preso parte alle riprese della quarta parte che si sono concluse quest'estate.

Inoltre, pare abbia rilasciato dichiarazioni sulla data di debutto degli episodi inediti che, stando alle fonti, dovrebbe essere gennaio 2020. Infine, de La Serna si è detto entusiasta del ruolo che interpreta, un personaggio complesso inserito in un gruppo già affiatato. La terza parte de La casa di carta, come il pubblico già sa, è stata pubblicata da Netflix il 19 luglio scorso e ha ottenuto ottimi risultati in termini di visualizzazioni, confermando il risultato dell'anno precedente. Con la quarta parte si spera di replicare lo stesso successo.

La casa di carta 4: rinnovo incerto

Al momento La Casa di Carta 4 è l'ultima stagione della serie. Oggi è ancora troppo presto per parlare del rinnovo per un quinto ciclo di episodi anche dopo che Itziar Ituño, interprete dell’ex ispettrice Raquel Murillo, mesi fa ha accennato alla possibilità che si possa realizzare la quinta parte. L'attrice ha parlato del finale che avevano girato e che avrebbe fatto desiderare al pubblico una continuazione.

La piattaforma Netflix non si è pronunciata in merito alla questione ma, visto il successo che la serie riscuote in tutto il mondo, potrebbe decidere di rinnovarla. Se si guarda la questione da una prospettiva 'meno economica', la decisione di far tornare le vicende del Professore e della banda con una quinta parte, potrebbe anche rischiare di deludere le aspettative del pubblico se la trama fosse allungata al punto tale da risultare forzata.

Per il momento, non resta che attendere la conferma di Netflix e qualche anticipazione di ciò che accadrà nei nuovi episodi.