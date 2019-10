Va in onda anche questa settimana su Rai la serie televisiva con protagonista Alessio Boni (Fausto Morra), Eugenio Franceschini (Lorenzo) e Lucrezia Lante Della Rovere (Gloria), "La strada di casa 2". Martedì 8 ottobre, infatti, è andata in onda in prima serata su Rai 1 la quarta puntata della seconda stagione della fiction, in cui Lorenzo è stato sopraffatto dai sensi di colpa per la sparizione di Irene e Milena è stata investita da un'auto pirata e lasciata in fin di vita in una strada di campagna.

La quarta puntata è stata trasmessa dalla Rai dopo il discreto successo delle prime tre puntate. L'esordio, infatti, è stato seguito da 3.803.000 di telespettatori con il 16.9% di share; la seconda puntata è stata seguita da 3.953.000 con uno share del 17.5%; la terza ha interessato 4.4 milioni di telespettatori con uno share pari quasi al 20%. Per coloro che non hanno avuto modo di seguire la quarta puntata in chiaro su Rai, è disponibile la replica sui siti ufficiali Rai.

Dove vedere la replica della quarta puntata de 'La strada di casa 2'

Nel dettaglio, si informa che la replica della quarta puntata di "La strada di casa 2", è facilmente reperibile sul sito on demand Rai Play. Il sito in questione, infatti, contiene una pagina in cui sono presenti le repliche di tutte le puntate già andate in onda, sia della prima stagione che della seconda. Si segnala che, per guardare le repliche su Rai è necessario registrarsi gratuitamente al sito, attraverso le indicazioni riportate sulla sua homepage.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Dopo essersi registrati sarà possibile anche scaricare un'app, gratuita e facile da utilizzare, con cui guardare i video che si desiderano anche dai dispositivi mobili di ultima generazione, provvisti di una linea mobile attiva.

Milena viene investita da un'auto pirata

La trama della quarta puntata di "La strada di casa 2" ci segnala che Lorenzo continua a sentirsi ancora in colpa per la sparizione di Irene.

Il giovane, infatti, non si dà pace per non essersi reso conto che la sua fidanzata stava vivendo un momento di disagio a sua insaputa. Nel frattempo, la famiglia Morra è costretta a fare i conti con una nuova disgrazia che sta per abbattersi su di loro. Milena, infatti, dopo essere venuta a conoscenza della verità sull'infezione che ha colpito suo figlio, è stata travolta da un'auto pirata che l'ha lasciata in fin di vita sul ciglio di una strada di campagna.

Furioso e preoccupato per ciò che è successo a Milena, Fausto inizia ad indagare sull'incidente per capire chi abbia potuto commettere un atto così vile. Le sue indagini, però, non lo aiuteranno a rasserenarsi, anzi, la realtà che ne verrà fuori lo farà arrabbiare ancora di più.