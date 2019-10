Ritorna anche questa settimana sulla rete ammiraglia la fiction tv con protagonisti Alessio Boni, Sergio Rubini e Lucrezia Lante della Rovere, "La strada di casa 2". Martedì primo ottobre, infatti, è andata in onda in prima serata su Rai 1 la terza puntata della serie in cui Mauro scopre che qualcuno ha sabotato i fusti del birrificio, mentre il figlio di Valerio e Giulia, Federico, inizia a sentirsi molto male.

Se per caso non si è avuta l'opportunità di guardare il terzo appuntamento in televisione, c'è la possibilità di rivedere la puntata in replica sui canali ufficiali Rai.

Dove vedere in streaming la replica della terza puntata

Nello specifico, si segnala che la replica del terzo appuntamento di "La strada di casa 2" è facilmente reperibile in streaming sul sito on demand Rai Play. Tale piattaforma, infatti, contiene un'intera pagina dedicata alla fiction e a tutti i suoi protagonisti, in cui sono presenti tutti gli episodi già andati in onda, di questa stagione e di quella precedente.

Da ricordare che, per guardare le repliche su Rai Play, è necessario registrarsi (in maniera del tutto gratuita) al sito dall'apposita sezione presente nella sua homepage. Dopo aver effettuato la registrazione, sarà possibile anche scaricare un'applicazione gratuita tramite la quale guardare le repliche anche dai dispositivi mobili.

Mauro scopre il sabotaggio dei fusti del birrificio

La trama ufficiale della terza puntata de "La strada di casa 2" ci segnala che le ricerche per ritrovare la povera Irene continuano senza sosta, anche se le speranze di ritrovarla viva sembrano essere veramente poche.

La situazione, però, precipita quando il commissario Concetta Leonardi comunica a Lorenzo di aver trovato un video in cui Irene si toglie la vita, gettandosi nel fiume Po. La vista delle immagini del suicidio di Irene, provoca in Lorenzo un forte shock: tutto ciò lo spinge a riconsiderare la sua vita e i suoi affetti. Nel frattempo, Fausto Morra si rende conto che l'infezione che ha colpito i fusti del birrificio non è stata casuale: tutto fa pensare ad un sabotaggio.

A quel punto, l'uomo riferisce ciò che ha scoperto a Lorenzo, che inizia a sospettare immediatamente di Mauro e della sua amica Emma. I sospetti di Lorenzo aumentano ancora di più quando Emma fugge in macchina, lasciando la borsa con il suo smartphone all'interno. Con quest'ultimo, Lorenzo e Fausto riescono a rintracciare facilmente gli spostamenti della giovane e si mettono sulle sue tracce. Intanto, Federico inizia improvvisamente a sentirsi male, al punto tale che i suoi genitori decidono di farlo ricoverare nello stesso ospedale in cui sta lavorando come tirocinante Milena.