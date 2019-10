La strada di casa 2 giungerà all'ultima puntata il 29 ottobre. La famiglia Morra finalmente arriverà alla scoperta della verità e c'è molta attesa tra i telespettatori per conoscere il finale della fiction di Rai 1. Le intricate vicende del giallo si concluderanno in un modo del tutto inaspettato e si scoprirà l'identità dell'assassino di Mauro. Fausto Morra sarà spiazzato dalla verità che gli farà rivalutare tutta la sua esistenza.

La puntata finale del 29 ottobre sarà ricca di colpi di scena

Le anticipazioni della puntata finale de La strada di casa 2 raccontano che ci saranno molto colpi di scena per i protagonisti che finalmente verranno a conoscenza della verità sulla truffa al birrificio. Il commissario riterrà di aver individuato il colpevole dell'omicidio, ritenendo che si tratti di Gloria. Si scoprirà che la donna non è affetta da Alzheimer come si temeva, ma non ricorderà nulla di quel giorno.

Nel frattempo, Fausto e Lorenzo sempre più convinti della presenza di una talpa nel birrificio, continueranno ad indagare. Inoltre, le analisi del laboratorio e quelle fatte da Ernesto avranno delle incongruenze. Nella speranza di salvare sua madre, Martino mostrerà al commissario una foto che la ritrae, scattata nel giorno della tragedia. In questo modo il bambino vorrebbe far scagionare la donna, ma invece sorgeranno nuovi indizi che sembreranno dimostrare l'esatto contrario.

Fausto, insieme alle sue figlie, ascolterà le registrazioni che la moglie usava per la memoria. Attraverso il registratore, l'uomo scoprirà la verità sulla truffa e sull'omicidio.

Fausto sconvolto dalla verità

Lorenzo e Fausto Morra si recheranno a Praga per fare chiarezza sulla vicenda del sabotaggio al birrificio. Da qui in poi, gli eventi si susseguiranno facendo restare il telespettatore con il fiato sospeso e regaleranno un finale mozzafiato.

Chi sarà il vero assassino alla fine della storia? Le sospettate sono state Milena, Viola e Gloria: la colpevole sarà davvero una di loro? Non bisognerà sottovalutare il problema di Gloria che, a causa della perdita di memoria, subirà la manipolazione delle due sorelle che hanno dato l'impressione di nascondere un segreto. Le anticipazioni della sesta e ultima puntata de La strada di casa 2 annunciano che la verità scoperta da Morra porterà l'uomo a rivalutare tutta la sua vita sotto tutti gli aspetti.

La fortunata fiction di Rai 1 ha appassionato milioni di telespettatori con una media di almeno 4 milioni. I numeri fanno ben sperare per una terza serie che sicuramente sarà gradita dal pubblico della rete ammiraglia Rai.