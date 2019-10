Nuovo appuntamento incentrato sulla fiction di successo La Strada di casa con protagonisti Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere, e che ha appena chiuso i battenti con la sua seconda stagione. Dopo il grandissimo successo avuto anche con la messa in onda dell’episodio conclusivo, in rete iniziano a trapelare delle indiscrezioni su un probabile prosieguo. Nonostante ci siano parecchie possibilità per poter rivedere questa serie televisiva diretta da Riccardo Donna e che ha registrato degli ottimi risultati d’ascolto, al momento non è arrivata nessuna notizia certa da parte dei dirigenti dell’ammiraglia Rai.

Le vicende della famiglia Morra potrebbero continuare

Grazie all’ottimo riscontro da parte del pubblico, i vertici Rai potrebbero decidere di regalare agli spettatori la terza stagione della serie televisiva "La Strada di casa" che narra le vicende della tormentata famiglia Morra. Dopo i numerosi colpi di scena avvenuti nella puntata finale che ha lasciato intendere la possibilità che ci sarà un continuo, non mancano sicuramente i presupposti per poter vedere delle nuove storie.

Anche se per adesso non è stato reso ufficiale un rinnovo della fiction, nel nuovo capitolo Fausto, Gloria, e i figli potrebbero vedersela con dei nuovi personaggi. Stando ad alcuni rumors riguardo al cast, salvo ulteriori cambiamenti è anche probabile che la presenza degli attori che rivestono il ruolo dei Morra possa non essere riconfermata, con il rischio di deludere i fan dello sceneggiato. Se invece i protagonisti principali rimarranno gli stessi, al centro della narrazione potrebbe esserci Lorenzo, che nell’episodio conclusivo del secondo capitolo ha finalmente dato una svolta alla sua vita. Il primogenito di Fausto è andato a vivere all’estero con Irene e il piccolo Davide.

Riassunto dell’ultima puntata

L’ultimo episodio trasmesso il 29 ottobre 2019, è riuscito ad incollare sul piccolo schermo ben 3.950.000 telespettatori. Delle verità hanno stravolto l’esistenza di Fausto, invece Gloria è stata considerata l’assassina di Mauro. Il Morra certo dell’innocenza della moglie, ha riascoltato i ricordi che la stessa ha memorizzato in un registratore apprendendo la realtà dei fatti.

Martino con il tentativo di far liberare la madre, ha fatto vedere alla polizia una foto scattata quando Mauro è stato ritrovato senza vita, ma senza fornire dei nuovi indizi. In seguito Fausto e Lorenzo certi che un dipendente della loro attività voglia rovinarli, hanno fatto delle nuove scoperte: i risultati delle analisi del laboratorio e quelle effettuate dalla Asl non hanno trovato riscontro.

Il Morra si è recato a Praga ma il viaggio non è andato nel migliore dei modi. Nel contempo Gloria ha appreso di aver avuto dei vuoti di memoria sia per aver visto il cadavere di Mauro, e per aver scoperto che ad ucciderlo è stato Ernesto. Quando quest’ultimo ha ammesso le proprie colpe, Fausto è venuto a sapere che il Baldoni ha ucciso Mauro e ha boicottato il birrificio per il bene di Irene e il bambino.

Il Morra è venuto a conoscenza di rischiare la vita, a causa di un tumore al pancreas diagnosticato prima di essere scagionato, invece Lorenzo e Irene si sono rifatti una vita altrove. Infine Milena e Viola hanno messo un punto al passato.