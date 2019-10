Sabato 5 ottobre andrà in onda, su Rai 3, la prima puntata della nuova edizione de Le Parole della Settimana, noto talk show incentrato sul tema della comunicazione condotto dal giornalista e scrittore Massimo Gramellini. Quest'anno il programma arriva alla quarta edizione e dà appuntamento ai telespettatori per ogni sabato alle ore 20:15.

Facendo un breve excursus sulle sue origini, un tempo questo format era incluso come una rubrica all'interno della trasmissione "Che tempo che fa" di Fabio Fazio, ma dal 2016 ha cominciato ad essere mandato in onda come un programma indipendente.

Durante ogni puntata, a partire da singoli termini, i fatti più importanti della settimana vengono discussi insieme a ospiti in studio e con interviste a tema.

La nuova stagione de Le Parole della Settimana su Rai 3

Come dice il celebre proverbio le parole sono solite essere portate via dal vento, ma alcune di esse vengono sottratte alle folate e alle correnti per essere discusse nel programma "Le Parole della Settimana" condotto da Massimo Gramellini.

In special modo, a essere analizzate nel corso di ogni appuntamento di questa trasmissione del sabato di Rai 3 sono i termini che stanno alla base dei principali fatti di cronaca, attualità e costume della settimana; la linea editoriale del programma prevede un faccia a faccia tra il conduttore e un ospite e poi prosegue con il racconto e l'analisi dei suddetti eventi.

Per quanto riguarda le novità di questa stagione, in questo nuovo ciclo di puntate il format cercherà di dare più spazio al tema dell'ecologia, un argomento molto importante che in questo inizio di autunno è stato anche al centro delle cronache per le varie manifestazioni studentesche che si sono svolte in occasione del Friday for Future di venerdì 27 settembre.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Gli ospiti della prima puntata

Tra gli ospiti in studio della prima puntata di questa nuova edizione del programma figurano Charlotte Casiraghi, Massimo Giannini e un vero e proprio cast di attori formato da Alessandro Gassman, Monica Guerritore e Luca Argentero.

La prima intervista di copertina verrà fatta proprio alla figlia di Carolina di Monaco e lo spunto sarà il libro dal titolo "Arcipelago delle passioni" che la Casiraghi ha scritto insieme a Robert Maggiori.

L'intervista sarà molto interessante anche perché fino ad ora la bellissima ed elegante Charlotte non è mai stata ospite in uno studio televisivo italiano. Il confronto tra Massimo Gramellini e Charlotte Casiraghi sarà incentrato sui sentimenti e in particolar modo su amore, invidia, gelosia e su tutte le altre manifestazioni passionali che interessano, e a volte dominano, i rapporti affettivi tra le persone.