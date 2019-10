Da sabato 5 ottobre "Le Ragazze" del secolo scorso tornano ad essere presentate da Gloria Guida su Rai 3. Palinsesto alla mano, la trasmissione avrà inizio a partire dalle 21:40 circa, subito dopo la conclusione della prima puntata della nuova edizione de Le Parole della Settimana. La trasmissione torna nella programmazione del terzo canale Rai dopo l'ottimo successo delle precedenti due edizioni.

Non considerando i precedenti format "Le ragazze del '46" e "Le ragazze del '68", infatti, quella che andrà in onda a partire dal primo sabato di ottobre sarà la terza stagione di una docu-serie incentrata sui racconti di donne, famose e meno famose, che sono state giovani nella seconda metà del ventesimo secolo.

Dal 5 ottobre tornano su Rai 3 'Le Ragazze' di Gloria Guida

Dopo il positivo riscontro delle precedenti edizioni il programma televisivo "Le ragazze" torna su Rai 3 con una nuova stagione a partire da sabato 5 ottobre.

Anche quest'anno la conduttrice della trasmissione sarà la famosa attrice Gloria Guida, smagliante sessantatreenne che farà conoscere al pubblico da casa tante storie di donne riguardanti amori, delusioni, gioie, fatiche e lotte per la parità dei sessi. Nelle varie puntate, quindi, ci sarà modo per ascoltare e conoscere le storie, le vicende e le esistenze delle ragazze degli anni '40, '50, '60, '70, '80 e '90.

Intervistata dal settimanale DiPiùTv la bionda presentatrice si è detta entusiasta di ricominciare a condurre il programma, ma non ha lesinato le critiche a uno storico programma della Rai quale il Festival di Sanremo. in particolar modo, la Guida è rimasta delusa dal fatto che nell'ultima edizione presentata da Baglioni e vinta da Mahmood non ci sia stata nessuna celebrazione per i 60 anni del secondo trionfo alla kermesse del marito Johnny Dorelli. In quell'occasione, Dorelli vinse con l'indimenticato Domenico Modugno cantando il brano “Piove (Ciao, ciao bambina)".

Breve storia del programma

Il programma "Le Ragazze", nell'attuale forma che vede come conduttrice Gloria Guida, si accinge a iniziare la sua terza stagione, ma in precedenza è andato in onda con altre due diverse edizioni.

La prima edizione assoluta aveva come titolo "Le ragazze del '46" ed è stata mandata in onda nel quadro delle celebrazioni del settantesimo anniversario del suffragio femminile in Italia.

La seconda edizione, intitolata invece "Le ragazze del '68", ha raccontato storie di donne che vissero il famoso movimento del 1968.

Di edizione in edizione la durata delle puntate è aumentata sempre di più. Ai racconti de "Le ragazze del '46" infatti venivano concessi 22 minuti, le vicende de "Le ragazze del '68" venivano riassunte in 45 minuti, mentre la terza e la quarta edizione si sono sviluppate in puntate della rispettiva durata di 120 e 135 minuti.

La casa di produzione della trasmissione è Pesci Combattenti.