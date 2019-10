Arrivano le nuove anticipazioni di una serie televisive più amate della televisione italiana, "L'isola di Pietro 3", interpretata fra gli altri da Gianni Morandi, Francesco Arca e Chiara Baschetti.

Venerdì 1° novembre, infatti, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata di questo nuovo ciclo di episodi.

In particolare Pietro capirà che Ilaria nasconde un terribile segreto, mentre Valerio ed Elena intensificheranno il loro rapporto e intanto il nuovo sospettato per l'omicidio di Chiara fuggirà dall'isola, sorprendendo tutti.

Anticipazioni 1° novembre

Le anticipazioni della terza puntata de "L'Isola di Pietro 3" segnalano che tutti i segreti legati all'omicidio di Chiara e al movente per cui è stata uccisa, continueranno a non essere rivelati da chi conosce la verità e non vuole che venga alla luce.

Diego si convincerà che Leonardo stia nascondendo qualcosa e tenterà in tutti i modi di allontanare Caterina da lui, finendo però per ottenere l'effetto contrario.

I due giovani, infatti, si avvicineranno sempre di più, scoprendo di avere molte cose in comune e sentendosi sempre più in sintonia fra di loro. Intanto, al commissariato, Elena e il nuovo vice-questore Valerio continueranno ad indagare sull'omicidio di Chiara, riuscendo a scoprire una nuova pista che li condurrà direttamente a Stefano Orrù.

Pietro si renderà conto che Ilaria non è serena, perché a conoscenza di un segreto che non può rivelare neanche alla sua famiglia.

Mentre le indagini per la morte di Chiara arriveranno ad una svolta improvvisa, Valerio ed Elena si lasceranno travolgere da una passione inaspettata.

Pietro intanto scoprirà il segreto di Ilaria e si appresterà a rivelarlo alla famiglia Orrù, senza sapere che, nel frattempo, il nuovo principale sospettato del delitto sta fuggendo dall'isola.

Ascolti, repliche e cast

La terza puntata de "L'Isola di Pietro" verrà trasmessa anche questa settimana su Canale 5, dalle ore 21,20.

Il primo ed il secondo episodio di questa terza stagione non sono riusciti a battere la concorrenza di Rai 1 (con Tale e Quale Show), ma sono stati capaci comunque di catalizzare l'attenzione di una buona fetta di telespettatori. La prima puntata della fiction con Gianni Morandi, in onda il 18 ottobre, è stata seguita da 2.961.000 telespettatori con uno share del 14,6%, mentre la seconda del 25 ottobre ha interessato 2.788.000 con uno share del 13.7%.

Rispetto alle prime due stagioni alla terza non ci sono state grandi variazioni per quanto riguarda il cast degli attori, infatti, la maggior parte dei personaggi principali hanno mantenuto gli stessi interpreti con la new entry di Francesco Arca nel ruolo del vice-questore.

Da non dimenticare che tutte le repliche della serie sono disponibili sul sito on demand Mediaset Play, in cui esiste un'intera sezione dedicata alla fiction ambientata in Sardegna.