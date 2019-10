L'Isola di Pietro 3 ritornerà in onda con la terza puntata venerdì 1 novembre su Canale 5, alle ore 21:20 circa. La fiction che vede protagonista Gianni Morandi sta riscuotendo parecchi ascolti in questa terza stagione, malgrado ci sia stato un disaccordo da parte dei telespettatori per quanto riguarda la scelta di far uscire di scena Alessandro Ferras, interpretato da Michele Rosiello. Tornando alle anticipazioni della terza puntata, queste svelano che Caterina Rovandi prenderà le distanze da Diego Marra, mentre sarà sempre più predisposta a passare del tempo con Leonardo.

Invece, Elena Sereni e Valerio Ruggeri capiranno di provare un forte interesse reciproco. Nel frattempo andranno ancora avanti le indagini per trovare l'assassino di Chiara.

Valerio ed Elena seguono una nuova pista su Stefano

Proseguiranno anche nel corso della prossima settimana i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso gli spettatori di Canale 5. Gli spoiler de L'Isola di Pietro riguardanti la prossima puntata in onda l'1 novembre rivelano che Diego, convinto che Leonardo nasconde qualcosa, cercherà di mettere in guardia Caterina.

Quest'ultima ovviamente non avrà alcuna intenzione di ascoltare i consigli del suo ex. Intanto il medico Sereni farà per conto proprio delle investigazioni su Ilaria che nell'ultimo periodo si è mostrata molto sfuggente. Per questa ragione, il dottore inizierà a nutrire il sospetto che la giovane nasconda un segreto ai suoi familiari. Inoltre, nella terza puntata de L'Isola di Pietro 3, il destino sceglierà di dare una seconda occasione alla bella Elena, rimasta da sola dopo la morte di Alessandro.

La figlia del dottor Sereni, infatti, sarà sempre più vicina al commissario Valerio (interpretato da Francesco Arca), il quale a sua volta sembra nascondere qualcosa. Valerio ed Elena arrivano a scoprire una nuova pista su Stefano Orrù e quando l'indagine arriva ad una svolta, la passione scoppia inattesa tra i due. Mentre Pietro sta per rivelare agli Orrù una brutta verità, il nuovo principale sospettato cerca di fuggire.

Vi ricordiamo che potete sempre rivedere la prima e seconda puntata de L'Isola di Pietro 3 in replica streaming accedendo al sito completamente gratuito MediasetPlay.it di cui si può scaricare un'applicazione, ovviamente gratis, per tablet e cellulari, con la possibilità di rivedere tutte le Serie TV del Biscione in qualunque momento.