Dopo il grandissimo successo riscosso dalla prima puntata trasmessa ieri venerdì 18 ottobre in prima serata su Canale 5, continuano i colpi di scena de "L'isola di Pietro", la nota Serie TV con Gianni Morandi ambientata in Sardegna e arrivata quest'anno alla sua terza stagione. Nel due episodi della seconda puntata che andrà in onda venerdì 25 ottobre, dopo un intervento molto delicato, Caterina recupererà la vista, ma nello stesso tempo perderà Diego. Proseguono, invece, le indagini di Valerio e Elena. L'appuntamento è alle ore 21:20 circa. Di seguito la trama della seconda puntata nei dettagli.

Anticipazioni dei due episodi di venerdì 25 ottobre

Caterina, dopo aver subito un intervento particolarmente delicato, ricomincia piano piano a vedere cercando coraggiosamente di riprendere in mano la sua vita. Intanto Diego rivela a Pietro un segreto che lo assilla: il giovane confessa a quest'ultimo di aver intrattenuto una relazione con Chiara durante l'assenza di Caterina e di avere, dunque, tradito quest'ultima.

Diego, inoltre, teme di essere il padre della bambina che ha rischiato di morire. Valerio ed Elena continuano le loro indagini sulla scomparsa di Chiara e scoprono l'identità di un nuovo sospettato. I due poliziotti pensano che Chiara sia stata l'amante del suo professore di lettere, ma quest'ultimo si rifiuta di collaborare e continua a tenere nascosti i suoi segreti. A non collaborare alle indagini sono pure i compagni di classe della ragazza che addirittura nascondono alla Polizia dei dettagli particolarmente determinanti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nel frattempo Pietro si occupa amorevolmente della bambina facendo tutto il possibile per salvarle la vita e nelle indagini si arriva improvvisamente ad una svolta.

La prima puntata

Negli episodi della prima puntata della fiction si è assistito al rientro di Elena e Caterina da Huston, dove la giovane è stata operata agli occhi e non sa ancora se potrà recuperare la vista. Pietro riesce miracolosamente a salvare una bambina rimasta intrappolata in un incendio devastante.

Mentre si indaga per ritrovare la mamma della bambina e scoprire chi è stato l'autore dell'incendio, la Questura è in fermento per l'arrivo di Valerio Ruggeri, il nuovo vicequestore ed Elena, ancora molto addolorata per la morte di Alessandro, si ritroverà al suo fianco una figura molto diversa da lei. Caterina intuisce dagli atteggiamenti strani di Diego che il giovane nasconde un segreto. In questa nuova stagione de "L'isola di Pietro" non è stato riconfermato l'attore Michele Rosiello, che vestiva i panni del vicequestore Alessandro Ferras, in quanto nella fiction questo personaggio risulta morto.

Il nuovo vicequestore Valerio Ruggeri è interpretato dal noto attore senese Francesco Arca, una new entry particolarmente apprezzata dal pubblico.