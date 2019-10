L'Isola di Pietro 3 arriverà alla terza puntata il 1°novembre, su Canale 5. Nella miniserie televisiva italiana, si continuerà ad indagare sulla morte di Chiara, mentre Caterina si avvicinerà a Leonardo trascurando Diego.

Spoiler terza puntata, L'Isola di Pietro: Valerio ed Elena indagano su Orrù

Le anticipazioni della terza puntata de L'Isola di Pietro 3 raccontano al centro della trama ci sarà sempre l'omicidio di Chiara.

Valerio Ruggeri ed Elena proseguiranno nelle indagini, setacciando la zona alla ricerca di un indizio che possa portare all'assassino. I sospetti dei due ricadranno su Stefano Orrù, ma sarà stato davvero lui ad ammazzare Chiara?

Nel frattempo Caterina metterà da parte Diego per avvicinarsi a Leonardo. La ragazza sarà affascinata dal campione di windsurf, mentre il Marra cercherà in tutti i modi di tenerla lontana da lui, perché temerà che nasconda qualcosa di losco.

Tuttavia, Diego non solo non riuscirà nell'intento, ma otterrà l'effetto contrario: infatti la figlia del povero Alessandro e lo sportivo diventeranno sempre più complici, provocando dei sospetti nel ragazzo. Diego troverà il coraggio di confessare al padre di Elena di aver fatto l'amore con Chiara mentre Caterina si trovava a Houston per affrontare la delicatissima operazione e agli occhi

Trama 1° novembre, L'Isola di Pietro 3: scoppia la passione tra Elena e Valerio

Nella terza puntata, il dottor Pietro Sereni (Gianni Morandi) si occuperà di Ilaria, dopo aver scoperto che la ragazza ha un segreto che nasconde alla sua famiglia, per capire di cosa si tratta.

Mentre le indagini staranno per arrivare ad una svolta importante, improvvisamente scoppierà una passione inaspettata tra Valerio ed Elena. Nel momento in cui Pietro avrà intenzione di svelare una triste e dolorosa verità alla famiglia Orrù, il sospettato cercherà di fuggire. Riuscirà nel suo intento?

La miniserie televisiva con protagonista Gianni Morandi sta registrando degli ottimi ascolti, nonostante le polemiche da parte dei telespettatori a causa della morte di Alessandro.

Il vicequestore, infatti, nella terza serie è stato trovato privo, di vita, ammazzato dalla moglie di un latitante. Elena si è trovata così improvvisamente sola e incinta. I fans de L'Isola di Pietro non hanno preso molto bene questo drammatico cambiamento, ma adesso si sono appassionati nuovamente alla vicenda e attendono con ansia di scoprire chi è l'assassino di Chiara. L'Isola di Pietro 3 va in onda ogni venerdì su Canale 5, a partire dalle 21:25.

La fiction si compone in totale di 6 puntate che termineranno il 22 novembre. Le puntate sono disponibili anche in streaming, gratuitamente su Mediaset play.