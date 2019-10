Il prossimo venerdì 25 ottobre andrà in onda, in prima serata su Canale 5, la seconda puntata della terza stagione della fiction L'isola di Pietro. Secondo le ultime anticipazioni, il prossimo episodio sarà ricco di colpi di scena e di nuove rivelazioni per i protagonisti della sere tv: il pediatra Pietro Sereni, sua figlia Elena, sua nipote Caterina, il fidanzato di quest'ultima Diego e il vice questore Valerio Ruggeri.

L'isola di Pietro 3, anticipazioni 2^ puntata

In particolare, come si è già avuto modo di vedere nell'episodio del 18 ottobre, Caterina recupererà la vista dopo un delicato intervento chirurgico a Houston negli Stati Uniti. Dopodiché si vedrà che la nipote di Pietro vorrà riassaporare tutti i piaceri della vita che le erano stati tolti. Inoltre, il suo fidanzato Diego rivelerà un segreto molto importante al dottor Sereni: gli dirà che ha avuto una relazione con Chiara e che la bambina potrebbe anche essere sua figlia.

Intanto, il vice questore Valerio Ruggeri ed Elena Sereni riusciranno a risalire all'identità di un nuovo sospettato per l'omicidio della sorella di Margherita. Infatti, Chiara potrebbe aver avuto una relazione anche con il suo professore di italiano. Tuttavia, questi non collaborerà e continuerà a nascondere alcuni segreti che la polizia vorrà scoprire. Ma il professore non sarà l'unico a non voler collaborare, visto e considerato che anche i compagni di classe di Chiara non daranno nessun aiuto alle forze dell'ordine.

Anzi, al contrario ometteranno importanti dettagli che potrebbero risultare fondamentali ai fini dell'indagine.

Invece, il pediatra Pietro Sereni sarà completamente assorbito dalla piccola Anna. Infatti, il dottore vorrà salvare in tutti i modi possibili la vita della bimba. Poi, ad un certo punto arriverà una vera e propria svolta nelle indagini. Per scoprire ulteriori dettagli non resta che aspettare la prossima puntata di venerdì prossimo. Come sempre l'appuntamento è in prima serata su Canale 5.

Riassunto puntata precedente

Nella prima puntata della terza stagione della fiction con protagonista Gianni Morandi, quest'ultimo ha salvato una neonata abbandonata in un cantiere navale. Poco dopo sono ritornate a Carloforte anche Caterina e sua madre Elena che non ha ancora rielaborato il lutto per la morte del suo collega e compagno di vita Alessandro Ferris. Proprio per questo motivo Pietro le è stato vicino per aiutarla a superare la grave perdita.

Inoltre, si è assistito ad alcune new entry nel corso del primo episodio. La prima e forse più importante è quella del nuovo vice questore Valerio Ruggeri, interpretato da Francesco Arca. Poi, altra new entry di rilievo è quella della professoressa di educazione fisica, nonché vice preside della scuola, interpretata da Francesca Chillemi.