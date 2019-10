Cosa sta succedendo tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano? Da settimane, in rete si rincorrono voci su una presunta crisi in corso tra i due ex di Uomini e donne, e nessuno di loro fa nulla per smentirle. Il siciliano, anziché rasserenare i fan della coppia, ha scritto un commento su Instagram che sembra confermare il momento no che si dice stia vivendo con la fidanzata. Dov'è la verità?

Luigi allarma i fan: 'Al momento giusto saprete tutto'

Dopo Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, altri due ex protagonisti di Uomini e Donne potrebbero essere vicini alla rottura.

Sono settimane, infatti, che sul web circolano rumors su una presunta crisi in corso tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano, la coppia che è nata negli studi del dating-show a febbraio scorso.

Se la ragazza qualche giorno fa si è limitata a commentare queste voci difendendo il suo diritto alla privacy, il compagno ha risposto in modo strano alla riflessione che un fan ha fatto su Instagram.

"Non è giusto perché tanta gente vi adora.

Non fai sapere nemmeno se stai con Irene o no", ha scritto qualcuno sotto ad uno scatto che l'ex tronista ha pubblicato di recente sul suo profilo.

"Saprete quando sarà il momento giusto. Se veramente ci volete bene, dovreste capire e rispettare questo momento. Buona serata", ha digitato il siciliano poche ore fa.

Il passaggio in cui Luigi chiede rispetto a chi lo segue per il periodo delicato che sta vivendo, sembra confermare indirettamente che le cose tra lui e la corteggiatrice che ha scelto non vanno affatto bene.

Un'altra coppia di U&D vicina alla rottura? L'indiscrezione

Il commento che ha scritto Mastroianni sui social, potrebbe aver preannunciato una notizia poco piacevole per i suoi fan: si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci su una possibile ed imminente separazione tra lui e la Capuano. Quello ancora non confermato tra Luigi e Irene, però, non è l'unico addio che c'è stato di recente tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne.

Soltanto pochi giorni fa, per esempio, Sonia Pattarino ha rilasciato un'intervista esclusiva a U&D Magazine per annunciare di aver interrotto la sua relazione con Ivan Gonzalez. A poco meno di un anno dal loro fidanzamento, dunque, la sarda e lo spagnolo si sono lasciati pare per volere di lei. L'ex corteggiatrice, infatti, ha raccontato di essersi sentita spesso "abbandonata" dal compagno, che le avrebbe riservato poche attenzioni durante tutto il periodo in cui hanno fatto coppia fissa.

Chissà che anche il bel siciliano non scelga le pagine della rivista ufficiale del dating-show di Maria De Filippi per confermare o smentire i Gossip che lo vorrebbero in procinto di tornare single.