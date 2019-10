Dopo la rottura lampo con Manuel Galiano avvenuta poche settimane dopo la scelta, Giulia Cavaglià ha ritrovato l'amore insieme a Francesco Sole. I movimenti della coppia erano monitorati dai telespettatori del programma già da tempo, dato che i due apparivano insieme in diverse Instagram Stories, mostrando un'affinità che sembrava andare oltre l'amicizia. E i rumors si sono trasformati in certezza, quando la coppia ha pubblicato il video di un bacio appassionato in occasione di un karaoke, al quale era presente anche l'ex naufraga ed ex corteggiatrice Soleil Sorgè.

Il fatto non è passato inosservato a Manuel Galiano, che ha deciso di commentare con delle chiare frecciatine la nuova relazione sentimentale, lasciando intendere di avere qualche 'asso nella manica' contro Giulia e Francesco.

Le frecciatine di Manuel Galiano contro Giulia

La notizia del flirt in atto tra Giulia Cavaglià e Francesco Sole è stata chiamata in causa da Manuel Galiano che ha pubblicato delle Instagram Stories al vetriolo contro la sua ex fidanzata (di cui però non ha mai fatto esplicitamente il nome).

Il corteggiatore di Uomini e donne ha lasciato intendere di conoscere dei dettagli su questa coppia che non sono mai balzati alle cronache e che potrebbero causare più di qualche problema ai diretti interessati (soprattutto all'ex tronista). In una Story, infatti, Galiano ha scritto: "Piano piano tutto sale a galla". Ha quindi aggiunto un altro post, rivelando di avere tra le mani alcune prove scottanti in merito alla neo-coppia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Ha infatti scritto: "Mi basterebbe pubblicare un solo screenshot per far già finire questa favola, ma sono troppo bravo per fortuna vostra". Al momento, non ha rivelato però di cosa si tratta.

La replica di Giulia Cavaglià

Non poteva certo mancare la replica di Giulia Cavaglià alle parole di Manuel Galiano. L'ex tronista di Uomini e donne, che in questi giorni ha pubblicato diverse foto e video insieme a Francesco Sole, ha lanciato una chiara frecciatina contro il suo ex fidanzato.

In una Instagram Story, infatti, ha scritto (pur non facendo il nome di Manuel): "Le donne sono fatte per sopportare i tacchi e non gli imbecilli". Il botta e risposta trash, che difficilmente si concluderà qui, non chiarisce tuttavia le ragioni della diatriba tra i due protagonisti della scorsa stagione del dating show condotto da Maria De Filippi. Quali sono le prove che conosce Manuel Galiano? Secondo quanto riportato dal Vicolo delle News, le ipotesi sono principalmente due: Giulia potrebbe stare insieme a Francesco solo per ottenere followers facili oppure la storia tra loro potrebbe essere iniziata durante la partecipazione di lei a Uomini e donne.