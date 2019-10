Molti telespettatori si stanno chiedendo per quale motivo Michelle Hunziker ha sostituito Maria De Filippi in merito alla conduzione della trasmissione 'Amici celebrities'. Questa è la domanda principale che si pongono i fan dopo essere venuti a conoscenza di questa sostituzione. La moglie di Maurizio Costanzo ha avuto modo di svelare i motivi che l'hanno portata a lasciare il ruolo di conduttrice di Amici celebrities grazie alla storia pubblicata su Instagram. La conduttrice ha risposto alle domande che le sono state fatte dai fan.

Le parole della conduttrice sulle stories di Instagram

La De Filippi ha precisato che, sin dall'inizio, si era pensato alla Hunziker come presentatrice del programma ma non l'ha potuta fare dall'inizio per via degli impegni con la trasmissione satirica 'Striscia la notizia'. Questa situazione le ha impedito di essere al timone di Amici Celebrities dalla prima puntata. Si tratta del motivo per il quale la conduttrice è giunta nella trasmissione dopo le prime due puntate e l'esordio è avvenuto mercoledì 9 ottobre.

La presenza di Michelle Hunziker ha coinciso con un altro cambiamento riguardante il giorno della messa in onda del talent show, in quanto si è deciso di spostare il programma dal sabato al mercoledì sera. Maria De Filippi ha voluto fare delle precisazioni riguardo alla sua assenza da Amici Celebrities e ha spiegato di non aver lasciato la trasmissione. Queste sono le parole della conduttrice che ha commentato in questo modo nelle stories di Instagram: "Non sono andata via dal programma".

I tanti impegni lavorativi

La presentatrice di 'Uomini e donne' ha continuato dicendo che, quando si era pensato alla creazione di Amici Celebrities, la conduzione era stata assegnata a Michelle Hunziker fin dall'inizio. La moglie di Costanzo ha ricordato che la conduttrice italo-svizzera era impegnata con Striscia la notizia e, per non accavallare i programmi, si è pensato di farla arrivare più tardi.

La scelta di Maria De Filippi di lasciare il programma è anche legata ai molteplici impegni lavorativi.

La madre di Gabriele Costanzo è impegnata cinque giorni a settimana nelle registrazioni di Uomini e donne, ma non sono terminati gli appuntamenti con la conduttrice. La De Filippi da sabato 19 ottobre si troverà al timone di 'Tu si que vales', dove ricopre il ruolo di giudice con Rudy Zerbi e Gerry Scotti.

Inoltre all'inizio del 2020 Maria De Filippi tornerà a essere al timone di 'C'è posta per te', uno dei suoi cavalli di battaglia. Ritornerà a condurre la nuova edizione classica di Amici e la De Filippi può essere felice per i risultati degli ascolti ottenuti dalla trasmissione 'Temptation Island vip'.